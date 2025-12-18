BenQ tritt Bündnis für Bildung bei

Das Bündnis für Bildung hat BenQ als neues Mitglied aufgenommen. Der Verein befasst sich mit dem digitalen Wandel im Bildungswesen.

BenQ ist neues Mitglied im Bündnis für Bildung und bringt sich in die Aktivitäten des gemeinnützigen Vereins in Deutschland ein. Dieser beschäftigt sich mit der Nutzung digitaler Medien, Werkzeuge und Kommunikationsmittel im Bildungsprozess.

In diesem Zusammenhang beteiligt sich das Unternehmen an der digitalen Ausstattung von Schulen sowie an Lehr- und Lernkonzepten. Das Bildungsökosystem von BenQ für Klassenzimmer umfasst interaktive Boards, Projektoren, digitale Signage-Lösungen, Zubehör sowie Software- und Managementlösungen. Die Systeme sind für den Einsatz im Unterricht, in der IT-Administration und in der schulischen Kommunikation vorgesehen.

Das Education-Ökosystem deckt Hardware- und Softwarelösungen für Klassenzimmer und schulische Infrastrukturen ab. Ergänzend nennt BenQ Lösungen für Verwaltung, Betrieb und Kommunikation innerhalb von Bildungseinrichtungen.

