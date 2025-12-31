LG Display, ein Schwesterunternehmen von LG Electronics, nimmt einen Relaunch seiner OLED-Technologien vor: Die neuen Marken heißen Tandem WOLED und Tandem OLED. Mit der Neuausrichtung will der Hersteller die Vorteile von OLED klarer zeigen und den Kundennutzen verständlicher machen.

Der Name „Tandem“ spielt auf die Kerntechnologie an: Die drei Primärfarben Rot, Grün und Blau werden in gestapelten Schichten übereinander angeordnet. Laut LG Display sorgt das für mehr Leuchtkraft, längere Lebensdauer, bessere Haltbarkeit und weniger Stromverbrauch.

Tandem WOLED kommt bei großen TV- und Monitor-Panels zum Einsatz, Tandem OLED richtet sich an kleine und mittelgroße Panels wie Automotive-, Tablet- oder Laptop-Displays. Das „W“ bei Tandem WOLED hebt die weiße Lichtquelle hervor, die ein zentrales Merkmal dieser Technologie ist. Tandem OLED nutzt die Stapelung von zwei RGB-Schichten und zeigt damit die Skalierbarkeit der OLED-Technologie.

LG Display betont, dass man als weltweit erstes Unternehmen die Tandem-Technologie kommerzialisiert hat und diese Führungsposition weiter ausbauen will. Das Ziel: leuchtstarke, langlebige Displays, energieeffizient und mit viel Design-Freiheit.

Die neuen Marken werden auf der CES 2026 in Las Vegas präsentiert. Gezeigt werden die großformatigen OLED-Panels im Conrad Hotel nahe dem CES-Gelände. Zusätzlich gibt es einen Automotive-Display-Stand in der West Hall des Las Vegas Convention Center.

Ein LG-Display-Sprecher sagt: „Mit den neuen Marken wollen wir zeigen, was unsere OLED-Technologie kann, den Kundennutzen klar darstellen und das Vertrauen in unsere Marke weltweit stärken.“

