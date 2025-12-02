Die NBA hat ihre langfristige Partnerschaft mit der Immersiv-Location Cosm bis 2030 verlängert und erweitert damit das Shared-Reality-Programm der Liga. Die Vereinbarung stellt sicher, dass Cosm auch in dieser Saison und in den kommenden Jahren ausgewählte nationale NBA-Spiele auf ABC/ESPN, NBC/Peacock und Prime Video produzieren und präsentieren wird, zusammen mit immersiven Präsentationen während der Playoffs und dem All-Star-Spiel.

Die NBA wurde 2023 der erste Liga-Partner von Cosm, noch vor der Eröffnung seines Flaggschiff-Veranstaltungsortes im Hollywood Park in Los Angeles im Juli 2024. Seitdem hat Cosm einen zweiten Standort im Grandscape in der Nähe von Dallas eröffnet. 2026 und 2027 ist die Eröffnung neuer Veranstaltungsorte in Atlanta, Detroit und Cleveland plant, weitere Standorte sollen folgen.

Das Shared-Reality-Format von Cosm nutzt maßgeschneiderte Kamerasysteme und eine LED-Kuppel mit einer Auflösung von mehr als 12K und einem Durchmesser von 26 Metern, um die charakteristischen Perspektiven der NBA – von hinter der Bank bis unter dem Korb – in Kombination mit Zuschauergeräuschen und Halleneffekten nachzubilden. Die Kuppel in Los Angeles wird voraussichtlich ein großer Publikumsmagnet während des NBA All-Star-Games 2026 sein.

Die Reaktionen der Fans in der ersten Saison waren sehr positiv. „Die Resonanz der Fans in den Cosm-Kuppeln im letzten Jahr hat gezeigt, was für eine unglaubliche Art es ist, ein NBA-Spiel zu erleben“, sagt Teddy Kaplan, Vizepräsident und Leiter der Abteilung für neue Medienpartnerschaften bei der NBA.

Jeb Terry, CEO von Cosm, erklärt, die erneuerte Partnerschaft stärke den „gemeinsamen Innovationsgeist“ der Unternehmen, während der Veranstaltungsortbetreiber neue Märkte erschließt. Der Vertrag passt auch zu Cosms wachsendem Angebot an Unterhaltungsinhalten, zu denen nun auch Shared-Reality-Filme wie „Harry Potter und der Stein der Weisen“ gehören.