Immer wieder gibt es Fälle, in denen sich Hacker Zugriff auf ein Digital Signage-CMS verschaffen, um Fehlermeldungen oder schockierende Inhalte auf öffentlichen Displays auszuspielen.

Häufiger und weitaus gefährlicher sind aber Angriffe, die über das Digital Signage-CMS in die IT-Systeme des jeweiligen Unternehmens vordringen. Drittanbieter-Systeme als Einfallstor zu nutzen, ist eine klassische Hackerstrategie. Die drei häufigsten Angriffspunkte bei einem Digital Signage-CMS sind: IoT-Geräte, Schnittstellen und die User selbst.

Im Video erklärt invidis-Redakteurin Antonia Hamberger, warum Software, der man vertraut, diese drei potenziellen Angriffspunkte schützen muss.

Alle 5 Prinzipien sind ausführlich erläutert in unserem neuen Guide „Das TRUST-Prinzip – Wie man verlässliche Digital Signage-Partner findet“. Jetzt direkt das PDF downloaden!

