Das TRUST-Prinzip

Zertifizierungen sind ein No-Brainer

Der Umgang mit Regulierungen ist der dritte Baustein in unserem TRUST-Prinzip – für eine verlässliche Software mit Zukunft.
In unserer Videoserie „Das TRUST-Prinzip“ geht es um Software mit Zukunft. (Foto: invidis)
Zertifizierungen für Digital Signage-Software sind eine Grundvoraussetzung für Compliance – und damit das Eingangstor zu den Aufträgen von großen Unternehmen oder Marken. invidis-Redakteurin Antonia Hamberger erläutert im invidisXworld-Video, warum die richtigen Zertifikate entscheidend sind, wenn man einen langfristigen Software-Partner sucht.

Alle 5 Prinzipien sind ausführlich erläutert in unserem neuen Guide „Das TRUST-Prinzip – Wie man verlässliche Digital Signage-Partner findet“. Jetzt direkt das PDF downloaden!

