Zertifizierungen für Digital Signage-Software sind eine Grundvoraussetzung für Compliance – und damit das Eingangstor zu den Aufträgen von großen Unternehmen oder Marken. invidis-Redakteurin Antonia Hamberger erläutert im invidisXworld-Video, warum die richtigen Zertifikate entscheidend sind, wenn man einen langfristigen Software-Partner sucht.

Alle 5 Prinzipien sind ausführlich erläutert in unserem neuen Guide „Das TRUST-Prinzip – Wie man verlässliche Digital Signage-Partner findet“. Jetzt direkt das PDF downloaden!

