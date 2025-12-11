Die Modemarke Liu Jo setzt eine paneuropäische Programmatic-DooH-Kampagne mit Displayce um. Die Plattform weist nach eigenen Angeben mehr als 19 Millionen Impressions in drei Märkten aus.

Die italienische Modemarke Liu Jo hat eine länderübergreifende Digital-out-of-Home-Kampagne in Europa mit Displayce abgeschlossen. Die DSP weist hierfür mehr als 19 Millionen Impressions aus. Zusätzlich nennt Displayce einen Anstieg der Markenbekanntheit um 25 Punkte sowie messbare Filialbesuche in Spanien.

Die Kampagne startete in Italien, anschließend folgten Spanien und Deutschland. Die Ausspielung erfolgte programmatisch über eine einheitliche Buchungsumgebung, umgesetzt durch die Mediaagentur Outsight und Displayce. Die Ausspielung erfolgte programmatisch über einen zentralen Account. Sie sollte die Creatives in allen Märkten konsistent halten und zugleich lokale Zielgruppenansprache sowie Optimierung im Markt ermöglichen.

Drei Städte in Deutschland

In Deutschland konzentrierte sich die Ausspielung auf Berlin, München und Stuttgart – die Standorte der Liu-Jo-Flagship-Stores. Displayce nennt für Deutschland mehr als elf Millionen Impressions. Eine Brand-Lift-Studie der Plattform weist für den deutschen Markt einen Anstieg der Markenwahrnehmung um 23 Punkte aus. In Spanien liefen zwei Phasen in Madrid: eine Aktivierung im Mai, verknüpft mit einer Pop-up-Fläche, sowie eine zweite Phase im Oktober, ausgerichtet auf den Store an der Calle de Serrano. In Madrid weist Displayce über beide Zeiträume acht Millionen Impressions aus. Für die Oktober-Phase werden 1.361 Store-Besuche zugerechnet.

Die Ausspielungen konzentrierten sich auf hochfrequentierte städtische Standorte wie Einkaufsbereiche und Pendlerstrecken. Die Planung basierte auf Mobilitätsdaten, um Screens mit längerer Aufenthaltsdauer zu priorisieren. Zudem kamen ereignisbasierte Trigger rund um das Pop-up in Madrid zum Einsatz, um Werbemittel in Echtzeit anzupassen.

Die Abwicklung und Berichterstattung über mehrere Länder erfolgte zentral. Dafür stand ein europäisches Netzwerk von mehr als 254.000 digitalen Screens sowie gemeinsame Datenquellen für Targeting, Brand-Lift-Messung und Footfall-Attribution zur Verfügung.

Anzeige