Die deutsche Goldbach-Tochter Splicky zählt zu den Pionieren in Programmatic Advertising in der DACH-Region. Ihre gleichnamige Multichannel-Demand-Side-Plattform Splicky ermöglicht den programmatischen Einkauf von Werbeflächen auf DooH-Screens, Online, Mobile und Connected TV genauso wie von Audio-Werbeformaten auf Radiosendern und Smart Speakern.

Adform ist ein führender europäischer Adtech-Anbieter, der Marken, Agenturen und Publishern eine vollständig integrierte Plattform für digitale Werbung bietet. Mit Adform Flow kombiniert das Unternehmen Adserver, Demand-Side-Platform und Datenmanagement, um Werbekampagnen über alle digitalen Kanäle hinweg effizient auszuspielen, zu steuern und zu optimieren. Splicky ergänzt dieses Angebot perfekt.

Christoph Marty, CEO Goldbach Group, kommentiert: „Ich freue mich für Sven und sein Team, mit der Adform eine neue Heimat zu haben, in der sich alles um Adtech und das für Splicky relevante Ökosystem dreht.“

Sven Ruppert, Geschäftsführer von Splicky, ergänzt: „Mit der Transaktion endet ein zehnjähriges Kapitel in unserer Unternehmensgeschichte. In dieser Zeit ist es uns mit Goldbach gelungen, unseren Platz im umkämpften Markt für Programmatic Advertising in der DACH-Region zu finden. Wir freuen uns, nun ein neues Kapitel gemeinsam mit Adform zu schreiben. Auch in der neuen Konstellation setzen wir auf Innovation und Kundennähe vor Ort. Neben einem komplementären geografischen Profil, teilen wir eine gemeinsame Vision: Wir bieten europäischen Werbetreibenden eine erstklassige Alternative zu grossen amerikanischen Tech-Unternehmen.“

