In seinem Ads Manager führt Framen Weather Targeting ein. Die Funktion ermöglicht die automatisierte Ausspielung von Kampagnen anhand von Echtzeit-Wetterdaten über das gesamte Framen-Screen-Inventar. Laut Angaben des Unternehmens steht die Funktion ab sofort zur Verfügung. Die Ausspielung erfolgt standardisiert im vorhandenen Buchungsablauf.

Im Ads Manager legen Werbetreibende Temperaturbereiche und Wetterbedingungen fest. Zur Auswahl stehen klare Bedingungen, bewölktes Wetter, Regen, Gewitter, Schnee, Schneesturm und windige Bedingungen.

Internationale Standorte inklusive

Die Ausspielung erfolgt nur in Standorten, in denen laut Daten die definierten Bedingungen vorliegen. Laut Angaben des Unternehmens gilt dies für nationale und internationale Standorte. Weather Targeting ist mit vorhandenen Funktionen im Ads Manager kombinierbar, darunter die Standortauswahl.

„Weather Targeting bringt skalierbare kontextuelle Werbung auf die nächste Ebene. Für viele Marken ist Wetter eines der stärksten natürlichen Nachfragesignale. Durch die Automatisierung dieser Fähigkeit ermöglichen wir Werbetreibenden, Zielgruppen genau dann zu erreichen, wenn ihre Botschaft am relevantesten ist“, sagt Dimitri Gärtner, CEO von Framen.