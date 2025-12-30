Die Aktionen von Perrier-Jouët laufen gleichzeitig an der Ost- und Westküste der USA. In New York ist die Installation in der 750 Lexington Avenue zu sehen – einem ehemaligen Innisfree-Flagship direkt gegenüber von Bloomingdale’s. Die riesige Glasfassade macht die Fläche zu einer auffälligsten Store-Fronten in Midtown. Eine zweite Installation befindet sich in West Hollywood an einer bekannten Kreuzung der Melrose Avenue. Die Lage zieht das ganze Jahr über Influencer und Touristen anzieht.

Mit dieser Zwei-Städte-Strategie zeigt sich Perrier-Jouët in zwei der prominentesten Retail-Umgebungen des Landes und stärkt die Markenpräsenz in der umsatzstärksten Shopping-Saison.

Wirkung entfaltet sich erst abends

Projektionen auf Schaufenstern sind eine besonders anspruchsvolle Digital Signage-Disziplin. Bei Tageslicht sind die Inhalte kaum sichtbar – Shopper, die Bloomingdale’s am Nachmittag verlassen, bemerken sie kaum. Erst mit Einbruch der Dämmerung entfaltet sich die volle Wirkung: Die Fassade verwandelt sich in ein modernes Gewächshaus aus Licht, Farbe und organischen digitalen Formen.

Art Nouveau in Manhattan

Die Projektionen greifen auf das Art-Nouveau-Erbe von Perrier-Jouët zurück. Die Motive erinnern an Glasmalerei-Paneele mit feinen Linien, natürlichen Motiven und leuchtenden Texturen. Blühende Pflanzen, schwebende Schmetterlinge und fließende Ornamente bewegen sich über die Glasfläche und schaffen ein lebendiges, sich ständig wandelndes Tableau.

Integriert sind auch Motive mit Schauspielerin und Regisseurin Mélanie Laurent, Markenbotschafterin von Perrier-Jouët. Ihre Präsenz ist Teil der Story, ohne das visuelle Erlebnis zu dominieren.

Interaktive Elemente

Das Schaufenster zeigt nicht nur digitale Kunst – es reagiert auf seine Umgebung. Mithilfe von Echtzeit-Sensoren passt sich das Projection Mapping an die Bewegungen der Passanten an. Nähern sich Menschen, wandern schimmernde Partikel über die Fassade und digitale Elemente „erwachen“. So entsteht das Gefühl, dass Besucher das Erlebnis aktiv mitgestalten – klassische Digital-out-of-Home-Kommunikation wird zu einer lebendigen, interaktiven Begegnung.

Zusätzlich können Besucher über ein vor Ort installiertes AR-Feature in das Perrier-Jouët-Universum eintreten. Über den AR-Screen treten sie direkt in die digitale Welt der Kampagne ein, erkunden die Art-Nouveau-Umgebung und erleben eine zusätzliche Ebene der Immersion über das Schaufenster hinaus.

Wiederbelebung leerer Innenstadt-Flächen

Realisiert wurde das Projekt von Visual Feeder, einem Digital-Media-Unternehmen, das ungenutzte Schaufenster in digitale Leinwände verwandelt. In Zeiten, in denen viele urbane High Streets leerstehen, bieten solche Aktivierungen eine temporäre Möglichkeit, Flächen zu beleben. Marken profitieren von maximaler Sichtbarkeit und kreativer Freiheit ohne die Einschränkungen klassischer OoH-Platzierungen.

