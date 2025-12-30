Ströer verbreitet die Silvester-Präventionskampagne der Polizei Berlin auf Dooh-Screens im Berliner Verkehrsmnetz. Ergänzend gibt es Anzeigen auf T-Online.

Es ist kein Geheimnis, dass Silvester in Berlin ereignisreich und mitunter auch gefährlich ist. Deshalb hat die Polizei Berlin am 15. Dezember ihre Präventionskampagne rund um das Fest zum Jahreswechsel gestartet. Das Ziel dabei ist, die Berliner Bevölkerung für ein rücksichtvolles und sicheres Miteinander zu sensibilisieren.

Ströer unterstützt die Kampagne der Polizei mit Ausspielungen auf Infoscreens, Haltestellen-Displays und Roadside-Screens. Parallel läuft auf der Ströer-Plattform T-Online eine begleitende Online-Kampagne mit rund einer Million geplanter Impressionen. Dabei verweisen die Anzeigen auf die Präventionsseite der Polizei Berlin.

„Unsere Silvesterkampagne erinnert daran: Rücksicht, Toleranz und Verantwortung sind die Grundlage für eine friedliche Nacht. Jede und jeder kann dazu beitragen, dass Hilfe überall ankommt und Berlin sicher ins neue Jahr startet“, sagt Yvonne Tamborini, Leiterin der Strategischen Öffentlichkeitsarbeit Polizei Berlin.

