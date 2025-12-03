Das Finnische Nationaltheater hat eine umfassende technologische Modernisierung abgeschlossen: Die 150 Jahre alte Einrichtung wurde mit integrierten IPTV-, Digital Signage-, Raumreservierungs- und Videodiensten von Uniguest ausgestattet, die vom finnischen Integrator Audico Systems Oy implementiert wurden.

Im Rahmen des Projekts wurden mehrere Altsysteme durch eine einzige vernetzte Plattform ersetzt, die sieben Bühnen und mehrere Supportbereiche umfasst. Die Videoverteilung erfolgt über Tripleplay IPTV von Uniguest, das Fernsehsendungen und Live-Übertragungen aus dem Theater im gesamten Gebäude bereitstellt. Das System ist in die Dispositions-Software Theatron integriert und bietet den Mitarbeitern Echtzeit-Einblick in Probenpläne, Raumnutzung und Live-Aktivitäten in anderen Bereichen des Theaters.

Die Aufzeichnung und sichere Weitergabe werden über E-Stream verwaltet, sodass kreative und technische Teams die Proben auch außerhalb der Bühnenzeiten überprüfen können. Das Theater gibt an, dass diese Umstellung die Verzögerungen zwischen Proben und Feedback reduziert und die Remote-Zusammenarbeit für Design- und Produktionsmitarbeiter routinierter ablaufen lässt.

Die Einführung umfasst auch Digital Signage für öffentliche Mitteilungen und Backstage-Updates sowie Echtzeit-Anzeigen des Raumstatus. Die Raumplanung wird über Reserva-Panels außerhalb der Proberäume und Büros verwaltet, die ältere Systeme durch Live-Verfügbarkeitsanzeigen ersetzen.

Audico Systems Oy leitete die Integration und konfigurierte die Plattform so, dass sie sich in die historische Struktur des Theaters einfügt, während Uniguest Systemunterstützung und Designberatung leistete. Das Theater berichtet, dass die Umstellung von den Mitarbeitern schnell angenommen wurde und das Interesse anderer europäischer Kunstorganisationen geweckt hat, die eine Modernisierung ohne Unterbrechung des langjährigen Betriebs anstreben.