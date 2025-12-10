Erster Kunde für die neuen Werbeflächen war die DZ Bank.

Im November 2025 eröffnete Lufthansa den Premium Check-in in Terminal 1, Halle A, am Flughafen Frankfurt. Anschließend stattete Media Frankfurt den neuen Bereich mit digitalen Werbeflächen aus. Die DZ Bank nutzte die Installationen als erste Marke und spielte Spots ihrer neuen Imagekampagne „Future | Strong“ aus.

Im Eingangsbereich steht ein Screen mit einer Gesamtfläche von 9,7 Quadratmetern und knapp fünf Metern Höhe – Media Frankfurt bezeichnet die Installation als Digital Skyscraper. Zusätzlich installierte Media Frankfurt ein wandintegriertes Panel mit 14 Quadratmetern sowie zwei 98-Zoll-Screens für Bewegtbild. Beim Betreten des Premium-Check-ins laufen Reisende an den Installationen vorbei.

„Mit den neuen Flächen entsteht ein weiterer Touchpoint in einem der exklusivsten Bereiche des Flughafens. Marken erreichen hier eine besonders einflussreiche und entscheidungsstarke Zielgruppe“, sagt Martin Korosec, Geschäftsführer von Media Frankfurt.

Die Flächen liegen entlang des Laufwegs im Premium Check-in, wie im Video von Frankfurt Media dargestellt, und adressieren First- und Business-Class-Passagiere, Vielflieger mit HON Circle- oder Senator-Status sowie Star Alliance Gold Members.

