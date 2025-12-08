Das irische The Europe Hotel and Ressort, ein 5-Sterne-Hotel im Südwesten der Insel, setzt ab sofort auf die 65-Zoll Philips Mediasuite-TVs von PPDS. Damit gibt es in allen 180 Zimmern ein umfassendes Upgrade des Entertainment-Angebots. Systemintegrator VDA Telkonet, der Lösungen im Hospitality-Bereich anbietet, übernahm dabei die nötigen Arbeiten, um die neuen TVs in das bestehende IPTV-Netzwerk und das Property Management System, PMS, zu integrieren.

„Die Mediasuite-TVs erfüllten alle Anforderungen, die wir für unsere Gäste hatten. Bildqualität, ein neues Gästesystem, integriertes Casting und Verbindungen zu unserem Property-Management-System“, sagt Michael Brennan, Managing Director des The Europe Hotel and Ressort. Durch Letzteres lassen sich auch individuelle Begrüßungsnachrichten auf dem Fernseher anzeigen.

Entertainment-Angebot mit Googlecast

Den Gästen des Luxushotels bei Killarney steht somit ein personalisiertes Entertainment-Programm zur Verfügung. Dies stellt das im TV eingebaute Casting-System Googlecast bereit. Dabei verbindet man sich per Smartphone mit dem Fernseher, der nach wenigen Klicks die präferierten Streaming-Inhalte auf allen relevanten Plattformen abspielen kann – von Netflix über Prime Video bis zu AppleTV. Auch auf die Inhalte aus dem linearen Fernsehen sowie die Apps und Spiele aus dem Google Playstore lässt sich zugreifen, womit sich Gäste auch über zur Verfügung stehende Aktivitäten und Wetteraussichten in der Umgebung informieren können. Damit reagiert man auf die weiterhin wachsende Diversität und Individualität, die sich auch in den Sehgewohnheiten niederschlägt.

Durch die Verbindung zum Android-System und die App-Integration lassen sich die regelmäßig aufkommenden Updates einfach auf die Unterhaltungshardware des Hotels durchführen, was Zukunftssicherheit gewährleistet.

