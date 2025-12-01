Europas Top-Fußballclubs rüsten im digitalen und immersiven Bereich auf: immer mehr große, beeindruckende LED-Installationen, immer mehr Premium-Experiences für die moderne Fangemeinde. Wie im Sportlichen spielt auch hier Real Madrid in der Königsklasse mit. Nach Aufrüstung der Stadion-LED und der Immersive-Digitalisierung des Fanshops durch Trison Necsum gibt es nun im Santiago Bernabéu in Zusammenarbeit mit Moment Factory eine neue Multimedia-Attraktion.

Die Installation mit dem Namen „Realmadrid Games“ wurde mit baulicher Unterstützung von Acciona Living & Culture realisiert und soll das Unterhaltungsangebot des Stadions über die Spieltage hinaus erweitern. Der mehrstöckige Rundgang gestaltet die Innenräume des Stadions mit interaktiver Technologie, großformatigen Projektionen, dynamischer Beleuchtung, Umgebungsaudio und getriggerten Soundeffekten neu. Mehrere Bereiche integrieren Clubsponsoren und schaffen so neue Möglichkeiten für markenbezogenes digitales Engagement.

Die Besucher durchlaufen eine Reihe interaktiver Spiele, die die Entwicklung der Spieler simulieren, von grundlegenden Übungen bis hin zu teamorientierten Herausforderungen. Ein smartes Armband, ein individueller Avatar und eine begleitende Web-App verfolgen die Leistung und den Fortschritt. Das Erlebnis ist für ein breites Spektrum an Altersgruppen und Fähigkeiten konzipiert und soll sowohl engagierte Fans als auch gelegentliche Gäste ansprechen, wobei der Schwerpunkt auf dem Teilen in sozialen Medien und dem Wiederspielwert liegt.

Während der Spiele können ausgewählte Bereiche gesperrt werden, um den normalen Stadionbetrieb aufrechtzuerhalten. Somit hat der Verein bisher wenig genutzte Stadionbereiche in eine immersive Attraktion verwandelt, die das ganze Jahr über Besucher anziehen und eine neue Kategorie digitaler Unterhaltung im Champions-League-Format einführen soll.