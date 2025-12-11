zeigt auf der ISE 2026 in Barcelona die neue Generation der Visitor-Software mit den Editionen Standard und Professional.

Humly hat die zweite Generation der Software im Dezember 2025 freigegeben; die öffentliche Premiere erfolgt vom 3. bis 6. Februar 2026 auf der ISE in Barcelona. Die Produktlinie umfasst Visitor Standard und Visitor Professional für unterschiedliche Unternehmensstandorte.

Die neue Version deckt den Besucherprozess von spontanen Besuchen bis zu vollständig angemeldeten Gästen ab. Beide Pakete bieten Check-in und Check-out, Host-Benachrichtigungen, Ausweisdruck und Workflows, die Aufgaben an Empfang und IT verteilen.

Visitor Standard und Professional

Visitor Standard richtet sich an kleine und mittlere Büros. Das Paket erweitert die Basisfunktionen der ursprünglichen Lösung um konfigurierbare Abläufe mit zusätzlichen Besucherdaten, die Erkennung wiederkehrender Gäste und Administrationsoptionen für Empfangs- und IT-Teams.

Visitor Professional ist auf größere Büro- und Industriegebäude, Fertigungsstandorte und Campusumgebungen ausgelegt. Die Lösung bietet Vorabregistrierung, zusätzliche Sicherheitsfunktionen und weitere Kanäle, um Gäste über ein Outlook-Add-in einzuladen und zu registrieren. Check-in und Check-out lassen sich anpassen; Standorte können mit Adressangaben sowie Verweisen auf Google Maps und Apple Maps hinterlegt werden.

Humly zeigt die neue Suite mit strukturierter Aufteilung nach Leistungsumfang auf dem Stand 2W300.

