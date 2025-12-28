Lightware präsentiert USB-C-Technik und AV-over-IP

Lightware präsentiert auf der ISE 2026 in Barcelona mehrere Produktlösungen für Konnektivität, Unified Communications und AV-over-IP.

Im Fokus steht der USB-C-Booster-V1, der USB-C-Signale einschließlich USB 2.0, USB 3.2 und Displayport Alt Mode über Distanzen von bis zu zwölf Metern verlängert. Der Booster überträgt 4K-Video und USB-Daten und stellt zugleich bis zu 100 Watt Ladeleistung für das Host-Gerät bereit. Die Stromversorgung erfolgt über ein integriertes Netzteil, ein externes Netzteil ist nicht erforderlich.

Bestandteil des Messeauftritts ist außerdem die neue TPN MMU für SDVOE-basierte AV-over-IP-Installationen. TPN steht für „Total Performance Network“ und bezeichnet Lightwares Netzwerkarchitektur zur zentralen Verwaltung und Steuerung verteilter Systeme. Die Management-Einheit erkennt alle Endpunkte innerhalb eines TPN-Systems automatisch und verwaltet diese zentral. Die Bedienung erfolgt über eine Benutzeroberfläche, als Netzwerkbasis kommt eine Netgear-Infrastruktur zum Einsatz.

Zum Messeauftritt gehört zudem eine erweiterte Google-Meet-Integration für Taurus-UCX-Systeme. Unterstützt werden die Modelle Taurus UCX-4X2-HC40 und Taurus UCX-4X3-HC40 sowie die Varianten HC40D und HC40-BD. Dabei ist der Zugriff auf Displays, Kameras und Peripheriegeräte auch außerhalb aktiver Meetings möglich, während die Kontrolle des Raumsystems während laufender Sitzungen erhalten bleibt.

Anwendungen am Messestand

Zu den gezeigten Anwendungen zählt eine Meetingraum-Demonstration mit 5K-Auflösung, bei der die Taurus-Systeme 5.120 mal 2.160 Pixel im Seitenverhältnis 21:9 über HDMI 2.0 unterstützen.

Ergänzend ist die GVN-Plattform zu sehen, die USB-C-Konnektivität mit getrennter Signalführung für Audio, Video und USB-Daten nutzt und Dante Audio unterstützt. Darüber hinaus zeigt Lightware die LARA-Automatisierungssoftware sowie die erweiterte HC60-Produktlinie mit höherer Netzwerkleistung, nativer USB-C-Peripherieanbindung und 5K-Videoausgabe. Der Hersteller ist auf der ISE 2026 am Stand 2P500 vertreten.

