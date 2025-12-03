Auf der diesjährigen ISE war der Innovation Park ein Erfolg, nun wird der Investitions-Marktplatz für die 2026-Ausgabe zurückkehren – und zwar mit deutlich erweiterten Kapazitäten: 130 Start-ups und aufstrebende Unternehmen präsentieren hier ihre Lösungen, um Investoren auf sich aufmerksam zu machen sowie Einkäufer und etablierte ProAV-Unternehmen anzuziehen, die nach marktreifen Lösungen und neuen Technologien suchen.

„Der Innovation Park ist ein dynamischer Marktplatz, auf dem Start-ups, Käufer und Investoren zusammenkommen können, um die Zukunft der AV- und Systemintegration zu erkunden“, erklärt Mike Blackman, Managing Director von Integrated Systems Events. „Ganz gleich, ob Sie nach wachstumsstarken Investitionsmöglichkeiten oder bahnbrechenden, einsatzbereiten Lösungen suchen, der Innovation Park ist der Ort, an dem Ideen und Chancen aufeinandertreffen. Bei der ISE haben wir uns schon immer für Innovation eingesetzt und Erwartungen herausgefordert, und der Innovation Park ist das perfekte Beispiel dafür, wie wir weiterhin über den heutigen Tag hinausdenken, um die Lösungen von morgen zu finden.“

Der Innovation Park befindet sich im Herzen der ISE, auf dem Congress Square, und findet die gesamte ISE über statt, inklusive eines umfassendes Programms mit Networking-Veranstaltungen für Start-ups. Die Fläche vereint erneut die Pitching Stage, die vom Start-up-Inkubator Plug and Play programmiert wird, den neu gestalteten Matchmaking-Bereich für gezielte Geschäftskontakte sowie das Investor Forum.

Das Investor Forum kehrt zurück

Nach dem erfolgreichen Start in diesem Jahr wird das Investor Forum erneut Innovatoren und die globale Investment-Community, darunter Risikokapitalgeber, Private-Equity-Investoren und Unternehmensinvestoren, zu Networking, Marktkenntnissen und Investitionsmöglichkeiten zusammenbringen.

Das Investor Forum findet am ersten Tag der ISE 2026, Dienstag, dem 3. Februar, statt und befasst sich einen halben Tag lang mit dem gesamten Lebenszyklus eines Unternehmens, von Start-ups in der Frühphase bis hin zur Nachfolgeplanung in der Spätphase.

ISE fördert Talente

Sean Wargo, Conference Chair und Geschäftsführer von Apogee Insight, kommentiert: „Das Investor Forum auf der ISE 2026 wird die fortschreitenden Entwicklungen im Bereich Pro-AV in den Mittelpunkt stellen und umfassende Einblicke für Unternehmen in allen Phasen bieten. Eine Vielzahl von Podiumsdiskussionen wird sich mit verschiedenen Arten von Investitionen befassen, von Angel-Investitionen über Unternehmenskooperationen bis hin zu Fusionen und Übernahmen, sowie mit den Herausforderungen der Branche und praktischen Ratschlägen für Start-ups. In weiteren Sitzungen werden staatliche Fördermittel thematisiert und Erfahrungen von kürzlich geförderten Organisationen vorgestellt, um das gesamte Ökosystem zu unterstützen.“

Als Unterstützer der Talentförderung sponserte die ISE zudem den „AV Start Up of the Year”-Award bei den diesjährigen AV Awards. Der Gewinner, Turtle AV, ein australischer AV-over-IP-Spezialist, erhielt einen kostenlosen, schlüsselfertigen Stand im Innovation Park auf der ISE 2026 sowie die Möglichkeit, sich auf dem Investors Forum zu präsentieren.