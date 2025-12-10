kündigt für die ISE 2026 den neuen MS-DPA-CP an: der weltweit erste USB-C-Extender mit Unterstützung des

Der israelische Hardware-Hersteller MSolutions hat eine neue Hardware-Lösung für Corporate- und Education-Umgebungen angekündigt: den MS-DPA-CP. Das Unternehmen wird damit auf der ISE 2026 einen USB-C– Extender vorstellen, der als weltweit erster den Displayport Alternate Mode über ein einziges Kategoriekabel verlängert.

Dadurch wird das native Signal vor der eigentlichen USB-C– Verbindung abgegriffen, wobei alle originalen DP-Funktionen erhalten bleiben. Zudem unterstützt das Gerät die Weiterleitung von 4K@60Hz 4:4:4 18G Video sowie von USB-Daten. Außerdem lässt sich das angeschlossene Gerät über eine 60-Watt-Ladefunktion von der Host-Einheit laden.

Alternative zu Spezialkabeln

Das Produkt ist eine Plug-and-play-Lösung, die keine zusätzlichen Installationen erfordert. Es dient als Alternative für Spezialkabel in Festinstallationen, da es die Distanzüberbrückung zwischen Host-Einheit und Display über die vorhandene Netzwerkinfrastruktur ermöglicht.

Die Kompatibilität des Extenders wurde mit Mac- und Windows-Systemen sowie mit Kollaborationslösungen von Neat bestätigt. Das neue System ist am Markt ab dem ersten Quartal 2026 verfügbar. Besucher der ISE 2026 können sich vom 3. bis zum 5. Februar am Stand 1E900 den neuen Extender ansehen.

