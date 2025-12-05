Die AI-Konferenz Nexxt Explore findet am Sonntag und Montag vor der ISE 2026 in der Fira Gran Via in Barcelona statt und ist als zweitägiges Vorprogramm konzipiert, das Entscheidungsträger und Innovatoren aus dem gesamten AV-Ökosystem zusammenbringt. Das Ziel: Diskussionen über AI in umsetzbare Strategien und angewandte Lösungen umzusetzen.

Die Veranstaltung wurde in Zusammenarbeit mit invidis und Hetma (Higher Education Technology Managers Alliance) entwickelt und wird von Integrated Systems Europe unterstützt. Sie verspricht, ein Katalysator für Unternehmen zu sein, die die nächsten Schritte bei Künstlicher Intelligenz gehen wollen.

Drei Sitzungen, eine vernetzte Reise

Die Nexxt Explore 2026 findet im neu renovierten CC2-Konferenzzentrum statt und bietet drei modulare Sitzungen, die sich jeweils mit einer anderen Ebene der KI-Einführung befassen:

Relentless Relevance & Readiness – Executive Forum for the AI Age : Eine konzentrierte Arbeitssitzung mit Schwerpunkt auf Wettbewerbsrelevanz, Talentstrategien und organisatorischer Bereitschaft in einer KI-gesteuerten Welt. Es erwarten Sie prägnante Keynotes, kontrastreiche Fallstudien und moderierte Roundtable-Gespräche.

: Eine konzentrierte Arbeitssitzung mit Schwerpunkt auf Wettbewerbsrelevanz, Talentstrategien und organisatorischer Bereitschaft in einer KI-gesteuerten Welt. Es erwarten Sie prägnante Keynotes, kontrastreiche Fallstudien und moderierte Roundtable-Gespräche. Experimentation & Enablement – Building a Roadmap for AI Innovation : Ein praxisorientierter Summit für Führungskräfte, die den Schritt von „Wir sollten etwas mit AI machen“ zu einem konkreten Portfolio aus Experimenten, wiederholbaren Methoden und skalierbaren Ansätzen gehen müssen.

: Ein praxisorientierter Summit für Führungskräfte, die den Schritt von „Wir sollten etwas mit AI machen“ zu einem konkreten Portfolio aus Experimenten, wiederholbaren Methoden und skalierbaren Ansätzen gehen müssen. Building Innovation – AI-Inspired Possibility & Prototyping Sprint: Ein intensiver, praxisorientierter Sprint für Lösungsarchitekten, Programmierer, Designer und Serviceleiter. Gemischte Teams verwandeln Chancen in Pitches, Business Cases und frühe Prototypen, die sie ihren Kollegen präsentieren.

Die Teilnehmer können sich für einzelne Sitzungen anmelden oder die gesamte Veranstaltung an beiden Tagen besuchen.

Die Veranstaltung richtet sich an alle Akteure im AV- und Arbeitsplatz-Ökosystem: Anbieter, Integratoren, Berater und Technologieverantwortliche von Endnutzern in Unternehmen und im Hochschulbereich. Dank der Partnerschaft mit Hetma wird die akademische Perspektive gut vertreten sein, während invidis eine starke Beteiligung der Digital-Signage-Community sicherstellt.

Anmeldung und Verfügbarkeit

Die Teilnahme an der Nexxt Explore ISE ’26 ist kostenlos, aber die Plätze sind begrenzt, um die Sitzungen fokussiert und interaktiv zu gestalten. Eine Anmeldung ist erforderlich, und die Teilnehmer können die Sitzungen entsprechend ihrer Rolle und ihren Interessen auswählen. Alle Details und die Anmeldung finden Sie hier.