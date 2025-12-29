Als Professional-AV-Division von Sencore präsentiert PlexusAV auf der ISE 2026 den P-AVN-3-HDBT IPMX Gateway Transceiver und die P-AVN-WP301H HDBaseT 3.0 Wall Plate.

Der P-AVN-3-HDBT ist als Transceiver für Video-Encoding und Video-Decoding ausgelegt und basiert auf offenen IPMX-Standards. Das Gerät überträgt HDMI- und USB-C-Signale über HDBaseT 3.0 und unterstützt eine Videoauflösung von 4K bei 60 Hertz. Für die Signalverarbeitung nennt PlexusAV die Codecs JPEG-XS, H.264 und H.265. Der Betrieb ist für IP-basierte AV-Netzwerke vorgesehen.

Mit invidis auf die ISE 2026 invidis lesen und profitieren: Registrieren Sie sich noch heute mit dem Code ISE2026invidis und erhalten Sie ein kostenloses Ticket für die ISE 2026. Hier geht es zur Registrierung.

Die P-AVN-WP301H HDBaseT Wall Plate ist in Schwarz oder Weiß erhältlich und wird in US-Decora-Ausführungen sowie in EU- und UK-Varianten angeboten. Sie verfügt über zwei HDMI- und USB-C-Eingänge mit automatischer Umschaltung und ermöglicht bei externer Stromversorgung eine USB-C-Ladeleistung von bis zu 60 Watt. Die Videoübertragung erfolgt laut Hersteller unkomprimiert und ohne Latenz in 4K60 über eine einzelne HDBaseT-3.0-Verbindung.

Als Einsatzbereiche nennt PlexusAV Klassenräume, Besprechungsräume, Schulungsumgebungen, Hospitality-Standorte sowie staatliche Einrichtungen. Die Wall Plate unterstützt BYOD-Szenarien und vereinfacht die Installation durch eine Ein-Kabel-Anbindung zwischen Eingabegeräten und Empfängern.

HDBaseT 3.0 und IPMX

Die HDBaseT-3.0-Verbindung überträgt Videosignale von In-Room-Geräten an den P-AVN-3-HDBT oder andere kompatible HDBaseT-3.0-Empfänger, ermöglicht in Kombination mit IPMX die Einbindung in IP-basierte AV-Infrastrukturen und wird bei beiden neuen HDBaseT-3.0-Produkten laut Hersteller standardmäßig mit einer Garantie von drei Jahren ausgeliefert.

Die beiden Neuheiten sind in Barcelona auf dem PlexusAV-Stand 5J700 ausgestellt.

Anzeige