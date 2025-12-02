Sharp Display Solutions hat seine Teilnahme auf der ISE angekündigt. Nachdem im vergangenen Jahr schon bei den Produkten und Branding das „NEC“ weggefallen war, präsentiert sich nun das Unternehmen auch nur noch unter dem Sharp-Namen.

Passend dazu ist das Motto „Focus – Now and Beyond“, mit dem Sharp auch zeigen will, wie moderne Display-Lösungen Nachhaltigkeit und Planungssicherheit unterstützen können.

„Auf der ISE 2026 präsentieren wir innovative visuelle Lösungen, die Unternehmen dabei unterstützen, das volle Potenzial ihrer Prozesse auszuschöpfen“, sagt Ian Barnard, Senior Vice President Marketing und Produktmanagement EMEA bei Sharp Display Solutions Europe. „Mit unserem Claim ‚Focus – Now and Beyond‘ stellen wir Lösungen vor, die herausragende Leistung mit langfristiger Zuverlässigkeit und Sicherheit verbinden und unseren Kunden ermöglichen, nachhaltig und innovativ zu agieren.“

Nachhaltigkeit wichtiger Aspekt

Im Mittelpunkt steht dabei das Konzept „One Sharp“, eine integrierte Markenstrategie, mit der ProAV-Technologien, IT-Services, MFPs und weitere Arbeitsplatzlösungen unter einem einheitlichen Auftritt zusammengeführt werden.

Die gezeigten Digital Signage-Lösungen erstrecken sich, wie man es von Sharp gewohnt ist, von Displays über LED und Projektoren bis zu E-Paper-Displays. Dabei wird, ebenfalls üblich bei Sharp, ein besonderer Fokus auf die Nachhaltigkeit gelegt.

Im Bereich Software ist außerdem die IP-basierte Videowall-Lösung Hiperwall dabei, die anhand Beispiele typischer Anwendungen aus Kontrollräumen und Leitstellen vorgestellt wird. Weitere Verticals, für die Sharp Lösungen präsentiert, sind Universitäten, Corporate, DooH sowie Business-Critical-Anwendungen.

Besucher haben auf der ISE zudem auf dem Stand die Möglichkeit, geführte Touren mit Produktexperten zu buchen. Die Touren dauern rund 45 Minuten, sind in mehreren Sprachen verfügbar.

3E500 in Halle 3 ist auf der ISE 2026 der Stand von Sharp. Die ISE findet vom 3. bis zum 6. Februar in Barcelona statt.