Zur ISE 2026 in Barcelona erweitert Sharp Display Solutions Europe sein Projektor-Portfolio um LCD- und DLP-Modelle für den Education- und Event-Bereich.

Auf der ISE 2026 in Barcelona, die vom 3. bis 6. Februar stattfindet, zeigt Sharp Display Solutions Europe sein erweitertes Projektor-Portfolio mit unterschiedlichen Helligkeits- und Auflösungsbereichen. Das aktualisierte Angebot umfasst LCD- und DLP-Modelle mit Laser-Lichtquellen.

Sharp ordnet die Projektoren unterschiedlichen Anwendungen zu. Die Helligkeits- und Auflösungsbereiche decken kurze und lange Projektionsdistanzen ab. Die Modelle sind für den Einsatz in Schulungs- und Besprechungsräumen, Hörsälen sowie an großen Veranstaltungsorten vorgesehen.

Mit invidis auf die ISE 2026 invidis lesen und profitieren: Registrieren Sie sich noch heute mit dem Code ISE2026invidis und erhalten Sie ein kostenloses Ticket für die ISE 2026. Hier geht es zur Registrierung.

Zum erweiterten Portfolio gehören der LCD-Laserprojektor E501U mit 5.000 Lumen, WUXGA-Auflösung und einem Gewicht von rund fünf Kilogramm. Der P701U erreicht 7.000 Lumen, verarbeitet Eingangssignale bis 4K bei 30 Hertz und nutzt eine Laser-Lichtquelle mit einer angegebenen Betriebsdauer von bis zu 20.000 Stunden. Mit 8.000 Lumen unterstützt der V801U geometrische Korrekturen sowie Edge-Blending.

Die A-Serie umfasst Modelle bis 20.000 Lumen. IP5X-Schutz und ein versiegeltes LCD-Design ohne Filter gehören zur Ausstattung. Der X171U arbeitet mit DLP-Technik, stellt Inhalte in nativer 4K-plus-Auflösung dar und erreicht 16.500 Lumen. Eine RB-Laser-Lichtquelle stabilisiert die Helligkeit während der Betriebszeit.

Das Unternehmen präsentiert sich auf der ISE 2026 erstmals vollständig unter dem Sharp-Dach und ist in Halle 3 am Stand 3E500 vertreten.

Anzeige