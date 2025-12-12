Das Boston Children’s Hospital hat gemeinsam mit dem Experience-Design-Unternehmen Soso ein Pilotprojekt namens „Gratitude Canvas“ gestartet, bei dem eine interaktive digitale Installation zum Einsatz kommt, die das Wohlbefinden der Mitarbeiter durch Echtzeit-Dankesbekundungen fördern soll. Das Projekt wurde erstmals in der Anästhesieabteilung des Krankenhauses eingeführt und nutzt ein mobiles System, mit dem Mitarbeiter Dankesnachrichten per SMS an eine Nummer senden können, die auf einem beweglichen LCD-Display angezeigt wird.

Die Nachrichten erscheinen sofort als Teil einer visuellen Anzeige, die Notizen von Kollegen zu einer gemeinsamen, ständig aktualisierten Leinwand zusammenfasst. Das System erfordert keine App, keine Anmeldung und keinen Kiosk, sodass jeder Mitarbeiter mit einem Telefon daran teilnehmen kann.

Amy Vinson, Chief Wellness Officer der Abteilung für Anästhesie, Intensivmedizin und Schmerzmedizin, erklärt, das Programm werde derzeit auf seine Auswirkungen auf die Belastbarkeit und das Engagement der Mitarbeiter hin untersucht, und merkte an, dass Dankbarkeit den klinischen Teams helfen könne, mit dem anhaltenden Druck umzugehen.

Pilotprojekt soll ausgeweitet werden

Das Pilotprojekt folgt auf die wachsende Besorgnis über Burnout im US-Gesundheitswesen. Projektunterlagen zitieren Forschungsergebnisse, wonach 48 Prozent der Ärzte und 56 Prozent der Pflegekräfte Burnout-Symptome melden, wobei allein der Burnout von Ärzten jährlich schätzungsweise 4,6 Milliarden US-Dollar kostet.

Peter Weinstock, leitender medizinischer Direktor für Healthcare Engineering am Boston Children’s Hospital, sagt die Installation solle zeigen, wie kleine Veränderungen der Umgebung das klinische Arbeitsumfeld verbessern und die Teamarbeit unterstützen können.

Gratitude Canvas wird während der Pilotphase in der Anästhesiologie bleiben, wobei geplant ist, die Installation auch in anderen Krankenhausabteilungen einzusetzen.

Anzeige