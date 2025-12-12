Gemeinsam starten GWA und Weischer einen Wettbewerb für Personen unter 30 Jahren. Diese sollen ein Kommunikationskonzept erstellen, das junge Zielgruppen für Nachrichten begeistert.

Der GWA, Gesamtverband der Kommunikationsagenturen, und das Medienunternehmen Weischer haben einen Kreativwettbewerb für U30-Personen ins Leben gerufen. Die gemeinsame Initiative sucht Kampagnenideen, die junge Zielgruppen für verlässliche Nachrichten begeistern und das gesellschaftliche Engagement fördern.

Vertrauensverlust in Nachrichtenformate

Hintergrund des Wettbewerbs ist das „Projekt Zuversicht“ der Initiative #usethenews. Eine hierzu durchgeführte Studie zeigt, dass junge Menschen zunehmend von klassischen Nachrichtenformaten abweichen. Ein Befund: Nur 10 Prozent der Befragten haben ein Gefühl von Selbstwirksamkeit, wenn sie auf sich allein gestellt sind.

„Wir als Branche müssen unseren Teil dazu beitragen, für mehr gesellschaftliches Engagement, für mehr Zuversicht und auch für mehr Mut zu werben“, sagt Larissa Pohl, Präsidentin des GWA.

Bewerbung in zwei Phasen

Der Wettbewerb richtet sich an Teams von einem bis maximal vier jungen Talenten. Die Bewerbung erfolgt in zwei Phasen. Zuerst müssen Teilnehmende vom 1. bis zum 31. Januar 2026 auf einem DIN-A4-Blatt die Frage beantworten: „Deutschland braucht mehr Zuversicht und mehr Menschen, die sich engagieren. Was ist eure Idee zu mehr gesellschaftlichem Engagement für unsere Demokratie, unsere Zukunft?“ Dazu sollen sie Kernergebnisse der Studie heranziehen. Hier gibt es mehr Informationen.

In der zweiten Phase werden die fünf besten Einsendungen per Online-Voting ausgewählt. Die erfolgreichen Bewerberteams entwickeln daraufhin ein vollständiges Kampagnenkonzept. Der Sieger wird Ende März in einem Live-Pitch ermittelt. Das Gewinnerteam erhält Tickets für die Cannes Lions 2026. Zudem wird in Kampagnenidee in zahlreichen Medien realisiert.

Anzeige