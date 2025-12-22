Anzeige
H&Ms Dubai-Umbau

Dubai | H&M gestaltet das Einkaufserlebnis in den VAE und Saudi-Arabien neu – mit lokal ausgerichteten Store-Konzepten, digitalen Touchpoints, Beauty-Angeboten sowie LED- und Digitalerlebnissen.

H&M Flagship in der Dubai Mall (Foto: invidis)
H&M Flagship in der Dubai Mall (Foto: invidis)

Direkt neben dem Dubai Aquarium gelegen, befindet sich der Flagship Store an einer der begehrtesten Lagen der weltweit meistbesuchten Mall. Nach der Wiedereröffnung im November präsentiert H&M hier eines seiner immersivsten Store-Konzepte weltweit, das sich gezielt an eine junge, trendaffine Zielgruppe richtet.

