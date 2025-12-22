Dubai | H&M gestaltet das Einkaufserlebnis in den VAE und Saudi-Arabien neu – mit lokal ausgerichteten Store-Konzepten, digitalen Touchpoints, Beauty-Angeboten sowie LED- und Digitalerlebnissen.

Direkt neben dem Dubai Aquarium gelegen, befindet sich der Flagship Store an einer der begehrtesten Lagen der weltweit meistbesuchten Mall. Nach der Wiedereröffnung im November präsentiert H&M hier eines seiner immersivsten Store-Konzepte weltweit, das sich gezielt an eine junge, trendaffine Zielgruppe richtet.

Schon beim Betreten wird der Unterschied deutlich: Das Konzept setzt auf Erlebnis statt klassische Verkaufsfläche. Interaktive Umkleiden, eine Customization-Station, eine Fotoautomat und kuratierte Trendzonen laden zum Entdecken ein, statt zum schnellen Durchgehen.

Beauty rückt in den Mittelpunkt Der Store erweitert zudem H&Ms Beauty-Sortiment und präsentiert regionale Marken neben internationalen Namen – als Hinweis auf lokale Vorlieben und kulturelle Einflüsse. Beauty entwickelt sich im GCC-Retail zu einem zentralen Frequenztreiber, auf den H&M gezielt setzt. Für den bislang stark vertikal ausgerichteten Fast-Fashion-Anbieter markiert dies einen strategischen Wandel hin zu Multi-Brand-Beauty-Sortimenten, um veränderten Kundenerwartungen gerecht zu werden.

Digital Signage in neuen Formen und Gestalten Digital Signage spielt eine zentrale Rolle. Bis vor Kurzem beschränkte H&M seine digitale Präsenz meist auf eine einzelne, markante LED-Installation. Im Flagship-Store der Dubai Mall sind nun mehrere deckenhohe LED-Screens integriert – ein Konzept ähnlich dem des Wettbewerbers Zara. Ein besonderes Merkmal ist eine LED-Wall aus Milchglas im Eingangsbereich, die weniger der Produktwerbung als der Atmosphäre dient und die Ästhetik des Stores aufwertet. Zudem testet H&M eine Indoor-Navigation auf Basis von RFID-Tags, mit der Kunden Artikel, die sie auf Instagram gesehen haben, in Echtzeit nach Größe und Farbe im Store finden können. Regionale Kollektionen und lokaler Charakter Saisonale Capsule Collections wie Ramadan-Linien und klimabezogene Sortimente gewinnen an Bedeutung, da H&M seine lokale Planung ausbaut. Ziel ist es, Flagship Stores im Nahen Osten zu entdeckungsorientierten Räumen für ein junges, modebewusstes Publikum zu entwickeln.

