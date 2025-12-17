Das macht den historischen Durchgang zur digitalen Galerie.

In der Galleria Bombi im italienischen Görz installiert M-Cube einen 100 Meter langen LED-Tunnel.

Die Galleria Bombi ist normalerweis ein Fußgängertunnel in Görz im Nordosten Italiens – direkt an der Grenze zu Slowenien. Benannt wurde er nach dem ehemaligen Bürgermeister der Stadt. Der ehemalige Luftschutzbunker ist etwa 300 Meter lang und verläuft als unterirdischer Durchgang unter dem Burgberg von Görz.

Seit dem 16. Dezember 2025 sind 100 Meter der Galleria Bombi von einer immersiven LED-Welt umgeben und für Fußgänger geöffnet. Die Installationsarbeiten führten dabei M-Cube und seine LED-Spezialabteilung Videomobile durch.

Der italienische Digital-Signage Integrator hat bereits in Florenz eine digitale Galerie in einem Tunnel von der Kathedrale zu einer Bahnstation umgesetzt.

148 Millionen Pixel integriert

Die LED-Fläche hat 925 Quadratmeter. Mit einem Pixelpitch von 2,5 Millimetern sind darin 148 Millionen Pixel verbaut. Zudem ist die 37 Tonnen schwere, sich selbst stützende Struktur mit 6.000 Bolzen und 44.400 Schauben befestigt. Elf Kilometer Netzwerkkabel und zwei Kilometer Stromkabel wurden verlegt, sowie jeweils 300 Meter lange Elektro- und Lüftungskanäle.

Fünf Workstations, zwanzig 4K-Videosignale und 3.700 LED-Gehäuse liefern eine Auflösung von 40.000 mal 3.700 Pixeln. Dadurch wird die Umgebung zur digitalen Umwelt.

Refik Anadol, ein weltbekannter Medien- und Digitalkünstler, entwarf den grafischen Inhalt, den die Installation abspielt.

Zwölf spezialisierte Techniker arbeiteten 30 Tage an dem Projekt. Dabei war die gewölbte Struktur des Tunnels eine besondere Herausforderung.

„Wir sind stolz darauf, mit einem Projekt dieser Größenordnung in der Region präsent zu sein, das einen konkreten Beitrag zur Feier von Görz–Neu Görz als Kulturhauptstädte Europas 2025 leistet“, sagt Leonardo Comelli, Commercial Director von M-Cube.

Digitalkunst trifft Geschichte

Die Umgestaltung der Galleria Bombi war im Rahmenprogramm der Kulturhauptstädte ein Leuchtturmprojekt – es verbindet Kunst und Technologie mit dem historischen Erbe der Stadt.

