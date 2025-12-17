Ströer hat bekanntgegeben, mit dem Fernsehsender Sky eine exklusive DooH-Kooperation einzugehen. Der Außenwerber spielt nun bundesweit Highlight-Clips von Spielen der Fußball-Bundesliga und 2. Bundesliga an Bahnhöfen und ÖPNV-Knotenpunkten ab. Es werden Tor- und Spielhighlights in Bewegtbild-Form gezeigt, die Sky zuliefert.​

Die neue Rubrik umfasst Highlight-Clips aus von Sky übertragenen Spielen der Bundesliga, der 2. Bundesliga, den Relegationspartien sowie dem Supercup in deutscher Sprache. Eingerahmt wird die Content-Kooperation von Buchungsmöglichkeiten von exklusiven Sky Bundesliga Highlight Presenting Paketen für Der Kunde präsentiert dabei exklusiv die Bewegtbildhighlights der aktuellen Spieltage. Zur Auswahl stehen drei verschiedene Pakete, gestaffelt nach Spieltagen. Dadurch erhalten Werbekunden die Möglichkeit, sich im direkten Bundesliga-Umfeld zu platzieren.

„Mit der neuen Bundesliga-Highlight-Rubrik stärken wir unser redaktionelles Programm auf Public Video Infoscreen und schaffen für Marken ein noch emotionaleres Werbeumfeld direkt im Alltag der Menschen“, sagt Michael Noth, Co-CEO Ströer Media Solutions. „Die Kombination aus aktueller Live-Berichterstattung bei Sky und aufmerksamkeitsstarken Screens von Ströer macht Spitzenfußball für Fans überall sichtbar. Für unsere Werbekunden bauen wir unser Angebot im Sportumfeld weiter aus.“

Ausbau des Sportportfolios

„Durch die Verwertung unserer Bundesliga Highlight-Clips für DooH bestreiten wir neue Wege, ermöglichen einer breiten Öffentlichkeit Zugang zu unserem exklusiven Bundesliga-Content und erhöhen damit die Markenpräsenz von Sky Sport. Ob an Bahnhöfen, Flughäfen oder in Innenstädten – wir erreichen damit viel mehr Menschen und auch Zielgruppen, die gerade nicht fernsehen oder streamen. Mit Ströer gewinnen wir einen Vermarktungspartner, der unsere Bewegtbild-Highlights im urbanen Alltag perfekt in Szene setzt“, sagt Hans Gabbe, Senior Vice President Sports Rights & Commercialization bei Sky Deutschland.

Ströer baut damit sein Angebot im Sport-Umfeld weiter aus. Im Onlinebereich vermarktet Ströer diverse Sportumfelder, die damit auch in crossmedialen Angeboten kombiniert werden können.

invidis Check: Vermarktungsrechte Im vorherigen Lizenzzeitraum bis 2025 wurden Bundesliga-Clips auf Framen-Screens gezeigt, da sich Axel Springer die Rechte darin gesichert hatte. In der neuen Rechtevergabe hat Axel Springer wieder die Kurzclip-Rechte mit dem „Paket O“. Doch wie es aussieht, kann Sky hier ebenfalls Rechte geltend machen – eventuell durch das „Rechtepaket M“, das der Sender RTL innehat – und der wiederum Sky Deutschland Mitte dieses Jahr akquirierte.

Anzeige