Die It Works Group steht vor einem Führungswechsel: Zum 1. Januar 2026 wird Julia Schleunung CEO der Agenturgruppe. Sie folgt auf Bernd Rabsahl, der den Posten die vergangenen achteinhalb Jahre innehatte.

Julia Schleunung war zuvor beim Vermarkter IQ Media Marketing tätig – zunächst als Sales Director, ab September 2019 dann als Geschäftsführerin. Innerhalb dieser Zeit weitete sie das Portfolio von IQ Media maßgeblich aus: Unter anderem verantwortete sie den Gewinn neuer Vermarktungsmandate der Spiegel-Gruppe und von Mediahouse Berlin mit Musik-Titeln wie Rolling Stone.

Mit dem Wechsel zur It Works Group kehrt Julia Schleunung zu ihren beruflichen Wurzeln zurück: 2004 stieg sie bei Ströer ein, bevor sie als Geschäftsleiterin zu Mediaplus wechselte. „Ich freue mich wahnsinnig über meine Rückkehr in die Out-of-Home-Welt“, sagt Julia Schleunung. „Gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen der It Works Group werden wir unsere Position als bevorzugter Partner von Agenturen und Werbungtreibenden weiter ausbauen – mit objektiver Beratung auf der einen und smarter Technologie auf der anderen Seite. Unser Ziel: Locatrics als KI-gestützte Plattform für automatisiertes Kampagnenmanagement weiterzuentwickeln, welches die vielfältigen Bedürfnisse abdeckt und gleichzeitig das außerordentliche Potenzial von Kommunikation für unsere Kunden im öffentlichen Raum hebt.“

Wunschkandidatin des Vorgängers

Bernd Rabsahl begann 1999 bei It Works als Geschäftsführer und hat das Unternehmen maßgeblich digital transformiert – etwa durch den Zukauf und die Weiterentwicklung einer proprietären DSP/DMP. Hieraus entstand die All-in-One-Plattform Locatrics, für die programmatische Planung inklusive analogem OoH.

„Julia war von Anfang an meine Wunschkandidatin. Eine großartige Kollegin, die beide Seiten des Mediageschäftes kennt: die der Agenturen und die der Vermarkter. Sie ist nahbar, innovationsgetrieben und verfügt über eine ausgeprägte Hands-on-Mentalität. Damit bringt sie die richtige Mischung aus Erfahrung, Kompetenz, Tatkraft und strategischem Weitblick mit“, kommentiert er.

Anzeige