Die It Works Group launcht Locatrics Superview: Die selbst entwickelte All-in-one-Plattform ermöglicht ab sofort die programmatische Planung sowie den programmatischen Einkauf aller Out-of-Home Medien aus einer Hand. Dabei bezieht Locatrics Superview die klassische Außenwerbung in den programmatischen Buchungsprozess mit ein. Damit lassen sich DooH und klassische Außenwerbung sowie Mobile-Werbung über eine Technologie planen und aussteuern.

Locatrics Superview ist laut der It Works Group als eine offene Standardplattform konzipiert und kann von allen Marktteilnehmern genutzt werden – damit auch von Werbungtreibenden und Agenturen, die bisher nicht mit It Works zusammengearbeitet haben. „Für die gesamte Außenwerbung ist dies ein großer Schritt nach vorn, weil damit ein ganzheitlicher Kampagnenansatz möglich ist. Locatrics Superview schafft eine bessere intramediale Vergleichbarkeit und legt so die komplementären Wirkungsweisen der digitalen und analogen OoH-Werbeträger offen. Dieses Zusammenspiel wollen wir bestmöglich orchestrieren“, erklärt Bernd Rabsahl, CEO der It Works Group. „Locatrics Superview ist eine anbieterübergreifende Lösung, die alle Bedürfnisse aus dem Markt abdecken soll. Jedes Feedback aus der Branche ist willkommen und hilft bei der Weiterentwicklung der Plattform.“

An alle gängigen SSPs angeschlossen

Locatrics Superview kombiniert Funktionen eines datengestützten Planungstools – DMP plus Planner – mit einer DSP. Die Plattform ist an alle gängigen SSPs angeschlossen – unter anderem Broadsign, Ströer, SSP1 und Viooh – und greift auf die Flächen aller relevanten Vermarkter zurück. Für die Mediaplanung nutzt It Works selbst erhobene sowie auch sekundär ermittelte Verhaltensdaten der User. Basis hierfür sind beispielsweise Behaviour- und Mobilitätsdaten sowie Wohnumfelddaten, die in der Locatrics Superview-DMP eingespeist sind.

Locatrics Superview wurde von der It Works-Tochterfirma Easymedia unter Federführung von Geschäftsführer Arndt Henkel entwickelt. „Mit der Plattform haben wir eine Easy-to-Use-Lösung für die Branche geschaffen, die die programmatischen Buchungslogiken von DooH mit denen der klassischen Außenwerbung verbindet und zugleich Mobile mit einbezieht. Für den gesamten Public Media-Markt ist das ein Novum“, erklärt Arndt Henkel.