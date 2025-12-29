Die Marke Starbucks dreht sich seit jeher um handgefertigte Getränke, vertraute Rituale und menschliche Interaktionen zwischen Baristas und Gästen. Und ja, (zu) viele Jahre lang auch um analoge Menütafeln. Während die Menütafeln in den meisten der mehr als 40.000 Restaurants heute digitalisiert sind und viele Kunden per App bestellen, werden die Getränke nach wie vor von Hand zubereitet, und die Kaffeehauskette aus Seattle konzentriert sich wieder darauf, neben dem Zuhause und der Arbeit „der dritte Ort“ zu sein.

Im Mittelpunkt der Weihnachtskampagne 2025 steht eine einfache Idee: Eine von einer Barista auf einen Starbucks-Becher gezeichnete Figur erwacht zum Leben und macht sich auf den Weg durch das Café, um ihr Gegenstück zu finden. Der animierte Kurzfilm, unterlegt mit dem Kult-Song „I’m Gonna Be (500 Miles)“ von The Proclaimers, soll eine Erinnerung daran sein, in der geschäftigsten Zeit des Jahres kleine Momente der Zusammengehörigkeit zu finden.

Sharpie-Tradition neu interpretiert

Auf Starbucks-Bechern standen schon immer Namen, die mit einem Sharpie-Stift gekritzelt wurden, gelegentlich eine zusätzliche Kritzelei. Nicht perfekt, aber persönlich. Um diese Sprache in eine visuelle Welt zu übersetzen, arbeitete Starbucks mit dem in Los Angeles ansässigen multidisziplinären Künstler Geoff McFetridge zusammen, der für seinen verspielten Minimalismus und für Filmprojekte wie „Where the Wild Things Are“ und „Her“ bekannt ist. Seine einfachen Strichzeichnungen geben den Ton für die Weihnachtsgeschichte an.

Laut Starbucks unterstreicht Geoff McFetridges skizzenhafte Animation eine zentrale Botschaft: Beim Zauber der Feiertage geht es nicht um Perfektion, sondern um kleine gemeinsame Momente.

Handgezeichnete Magie geht Out-of-Home

Die visuelle Welt erstreckt sich weit über Bildschirme hinaus. Starbucks hat die minimalistische, handgezeichnete Ästhetik mit überdimensionalen Plakatwänden in Großbritannien in die Außenwerbung gebracht – darunter Jamestown Road in London und The Hare & Hounds in Manchester. Diese Standorte sind mit echten Lichterketten ausgestattet, um Weihnachtsstimmung in den physischen Raum zu übertragen.

In ausgewählten EMEA-Märkten erscheint „Drawn Together“ auch in digitalen und sozialen Formaten, die an das lokale Publikum angepasst sind und gleichzeitig das verspielte Sharpie-Universum beibehalten.

Die diesjährige Kampagne spricht einen breiteren Trend in der Markenkommunikation an: das Wiederaufleben von Handwerkskunst, Authentizität und handgemachter Ästhetik in Out-of-Home-Umgebungen. Starbucks verwandelt ein universelles Markenzeichen – die Kritzelei auf einem Becher – in ein integriertes Storytelling, das Animation, Plakatwände und gemeinschaftsorientierte Botschaften umfasst.

