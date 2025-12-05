Das Dresdner Rental-Unternehmen Bildkraft erweitert seine Marke Panzerkabel um eine neue Lösung: das stahlarmierte Glasfaserkabel LWL Pro. Entwickelt für die Veranstaltungsbranche, Militär und Industrie, kombiniert das Kabel laut Anbieter hohe mechanische Belastbarkeit mit guter Signalqualität.

Glasfaserleitungen sind empfindlich und können durch Knicken, Trittbelastungen oder Überfahrten beschädigt werden. Dem begegnet das LWL Pro durch eine Stahlarmierung, eine Aramidfaserhülle und einem PUR-Mantel. „Mit dem LWL Pro schließen wir bewusst die Lücke zwischen den Standard-LWL-Trommeln und sehr massiven und teuren taktischen Feldkabeln. Die Techniker bekommen die Robustheit eines gepanzerten Glasfaserkabels, behalten aber das gewohnte Handling“, erklärt Jörg Heinze, Inhaber von Bildkraft.

Einsatz bei Outdoor-Events geplant

Das Kabel erfüllt hohe Sicherheitsstandards: Es ist halogenfrei, wodurch im Brandfall weniger korrosiver Rauch entsteht. Zudem ist das Kabel für hohe Zugbelastungen ausgelegt, was die vertikale Installation und das Verlegen über lange Strecken erleichtert. Trotz seiner Robustheit bleibt es flexibel – mit fünf Millimetern im Durchmesser passt es auf Kabeltrommeln. Ein Standard-LC-Steckverbinder gewährleistet Kompatibilität.

Wegen seiner Störresistenz und wetterfesten Beschaffenheit soll das neue Glasfaserkabel vor allem bei Outdoor-Produktionen wie Konzerten oder Stadtfesten zum Einsatz kommen. Die neuen Systeme sind ab sofort in verschiedenen Längen und Varianten verfügbar.