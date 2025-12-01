Alpha Modus ist in der Digital-Signage- und Retail-Tech-Szene eigentlich ein unbekannter Name. Doch in den vergangenen Wochen tauchte er immer häufiger in Schlagzeilen auf. Das Unternehmen aus North Carolina reichte kürzlich seine 19. Patentklage ein, unter anderem gegen den Digital Signage-Riesen Stratacache – und CEO Bill Alessi zufolge könnte diese Zahl in den kommenden Monaten auf eine dreistellige Summe steigen.

Im Gespräch mit invidis erklärt Bill Alessi, warum das Unternehmen seine Retail-Technologien nicht mehr selbst anbietet, sondern nur noch Patente einklagt – und warum Alpha Modus seiner Ansicht nach dennoch kein „Patent-Troll“ ist.

Ohne Patente nicht konkurrenzfähig

Gegründet 2014, startete Alpha Modus als Anbieter von Software- und Datenlösungen („Software- und Data-as-a-Service“), mit Referenzprojekten bei Einzelhändlern wie Walgreens. Große Enterprise-Rollouts seien jedoch eine Herausforderung gewesen, so Bill Alessi: Man habe mit „Unternehmen mit sehr tiefen Taschen“ konkurriert.

2018 kam die Wende: Alpha Modus erhielt seine ersten Patente, die auf die Verbesserung von Kundenerfahrungen im Retail-Umfeld abzielen. „Wir konnten den Schutz unseres IP und die Kommerzialisierung nicht gleichzeitig finanzieren, also mussten wir die kommerzielle Expansion pausieren“, sagt Bill Alessi. Stattdessen baute Alpha Modus sein Patentportfolio auf 11 Patente aus – weitere sind in Vorbereitung.

Worum geht es bei den Patenten?

Kurz gesagt: Alpha Modus beansprucht Methoden zur Erfassung und Nutzung von Kunden- und Produktinteraktionsdaten im Einzelhandel. Die Patente decken Verfahren und Systeme ab, die vielen modernen Retail-Technologien zugrunde liegen. Beispielsweise werden Daten im Laden erfasst – seien es Gesichtsausdrücke oder Augenbewegungen per Kamera oder Bewegungsmuster der Kunden über Heatmaps.

Solche Daten werden heute in großem Maßstab gesammelt, und Alpha Modus beansprucht Patente auf Methoden, wie Einzelhändler diese Daten für zielgerichtete Inhalte oder optimierte Kundenerfahrungen nutzen. Dazu zählen Smart Shelving, Robotik, „Just-Walk-Out“- oder kontaktlose Checkout-Systeme sowie Verlustpräventionslösungen, die ähnliche Datenanalysen verwenden.

Mit anderen Worten: Alpha Modus besitzt die Prozesse vieler datengetriebener Retail-Media- und Frictionless-Shopping-Systeme. Laut Bill Alessi hat Alpha Modus diese Methoden teilweise schon 2013 entwickelt.

Warum Alpha Modus fast jeden verklagt

Die bekanntesten Fälle betreffen Walgreens und Kroger wegen der Nutzung von Cooler-Screens-Technologie – sowie neuerdings Cooler Screens selbst. Das Spektrum ist jedoch deutlich größer: Auch die US-Niederlassung der Modemarke Zara ist in einem laufenden Verfahren verwickelt, wegen der Nutzung der Alpha-Modus-Erfindung „Method and System for Customer Assistance in a Retail Store“.

Die Strategie ist kein Zufall: Bill Alessi beschreibt einen mehrjährigen Plan, der Einzelhändler, Integratoren, Analytics-Anbieter und große Tech-Konzerne ins Visier nimmt – kurz gesagt alle, die datengetriebene Retail-Technologien ohne Lizenz einsetzen.

Er betont, dass die Klagen kein „Troll-Spiel“ seien, sondern der einzige rechtlich sichere Weg, um Gespräche zu beginnen. „Freundlich anklopfen geht nicht. Leider muss ich ihnen ins Gesicht sagen: ‚Sie verletzen unsere Rechte‘“, so Bill Alessi. Ein höflicher Ansatz würde Alpha Modus dem Risiko von Gegenklagen und einstweiligen Verfügungen aussetzen.

Partnerschaften statt nur Schadenersatz

Alpha Modus betont, dass es nicht nur um Schadensersatz geht – das Unternehmen sucht auch Partner im Ökosystem. Zwei von Alpha Modus verklagte Unternehmen haben bereits verglichen und sich dem Alpha-Modus-„Ökosystem“ angeschlossen, ihre Produkte werden nun aktiv weiterverkauft. Ein Beispiel ist das Retail-Analytics-Unternehmen VSBLTY aus Philadelphia.

Kann Alpha Modus gewinnen?

Trotz der scheinbar überwältigenden Aufgabe zeigt sich CEO Bill Alessi zuversichtlich: „Bei einem Urteil werden wir immer Recht bekommen.“ Er versichert zudem, dass das Unternehmen finanziell auf einen langen Rechtsstreit vorbereitet sei.

Alpha Modus positioniert sich als IP-Moat-Holder – ein Early-Mover, der Methoden patentiert hat, bevor die heutige AI-getriebene Retail-Transformation startete. In der Digital Signage-Branche gilt das Unternehmen aber nicht als Innovator sondern als aggressiver Patentakteur.

Fest steht: Alpha Modus baut durch seine Patentklagen seine kommerzielle Präsenz aus und gewinnt neue Technologiepartner – auch wenn der aggressive Ansatz in der Branche für Stirnrunzeln sorgt. Die langfristige Frage bleibt, ob Alpha Modus den Retail-Tech-Markt nur über Lizenzvereinbarungen beeinflusst oder selbst neue, skalierbare Innovationen hervorbringt.