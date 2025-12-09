Mit dem PL 3.9 Pro V3 stellt Absen die nächste Generation der Polaris-Rentalserie vor. Das 3,9-Millimeter-LED-Modul ist für Indoor- und Outdoor-Setups ausgelegt und adressiert Touring-, Festival- und Veranstaltungsproduktionen. Die Panels basieren auf einem Magnesium-Unibody und sind in 500 mal 500 sowie 500 mal 1.000 Millimeter erhältlich. Das Gehäuse besteht laut Absen aus einem einteiligen Magnesium-Druckguss. Die Konstruktion reduziert das Gesamtgewicht und vereinfacht Transport und Rigging.

Für den Schutz im Rental-Alltag integriert Absen mehrfach redundante Sicherungen: verstärkte Kanten, stoßabsorbierende Verriegelungen sowie Sicherheitsseile, die die Panels während Handling und Aufbau absichern.

Absen setzt auf ein True-Black-LED-Setup mit Anti-Reflex-Beschichtung, um Kontrast und Schwarzwert auch im Außenbereich stabil zu halten. Die Helligkeit reicht von rund 0,1 bis 5.000 Nits und deckt damit sowohl schwach beleuchtete Indoor-Shows als auch offene Festivalbühnen ab. Mit 16-Bit-Graustufen und 7.680 Hertz Bildwiederholrate eignet sich das System auch für Kameraproduktionen.

Für den Auf- und Abbau kommen laut Absen Schnellverschlüsse und Verriegelungssysteme zum Einsatz. Optional lässt sich ein Wind-Bracing-System ergänzen: Die Konstruktion soll Installationen bis rund 20 Meter Höhe bei Windlasten bis Beaufort 8 absichern. Für Servicearbeiten sind optionale Leitern als Zubehör erhältlich.

