Ocean Outdoor Nordics hat seine mehrjährige Vereinbarung mit der Ad-Management-Plattform Doohclick verlängert und damit eine Partnerschaft ausgeweitet, die seit dem Start des Softwareunternehmens im Jahr 2020 besteht.

Die Unternehmen erklärten, dass die neue Vereinbarung eine Zusammenarbeit fortsetzt, die sich auf Sales-Operations, programmatische Ausspielung und Analytics in den Ocean-Märkten Schweden, Norwegen, Dänemark und Finnland konzentriert. Ocean war seit der frühen Entwicklungsphase in die Plattform eingebunden und hat sie als zentrales System für die Verwaltung von Kampagnen in der Region genutzt.

Jonas Glad, Mitgründer und CEO von Doohclick, sagt, dass der erneuerte Vertrag eine Partnerschaft formalisiere, die bis in die ersten Geschäftstage des Unternehmens zurückreicht. Petter Andrée, Head of Technology bei Ocean, ergänzt, dass die Plattform inzwischen fest in den Nordics-Abläufen verankert sei und die täglichen Workflows in allen Märkten unterstütze.

