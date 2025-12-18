den Titel – und das im ganz großen Rahmen. 2.800 Drohnen visualisierten das Finale am Dubai Frame.

Beim Weltfinale von Red -Bull-Tetris gewann Fehmi Atalar den Titel – und das im ganz großen Rahmen. 2.800 Drohnen visualisierten das Finale am Dubai Frame.

In Dubai wurde Tetris zur Drohnenprojektion: Die Tetris-Weltmeisterschaft von Red Bull endete mit einem Finale im Dubai Frame in den Vereinigten Arabischen Emiraten, bei dem sich Fehmi Atalar aus der Türkei gegen Leo Solórzano aus Peru durchsetzte.

Im Mittelpunkt stand ein live visualisiertes Spiel am Himmel, bei dem 2.800 Drohnen die sogenannten Tetriminos, die Spielsteine aus dem Videospiel Tetris, in Echtzeit abbildeten, jeweils 1.400 pro Spieler. Die Spielzüge erschienen synchron zu den Eingaben der beiden Finalisten an der rund 13.000 Quadratmeter großen Struktur des Dubai Frame, während beide Spieler über jeweils fünf Minuten Spielzeit verfügten.

Turnierablauf

Dem Endspiel ging ein dreiminütiges Vorfinale voraus, das die Spielreihenfolge festlegte; Leo Solórzano erzielte 57.164 Punkte, der Kontrahent aus der Türkei erreichte 168.566 Punkte. Das Finale bildete den Abschluss eines Turniers mit Qualifikationsrunden in 60 Ländern, das vom mobilen Spiel über den PC bis zur Visualisierung auf Drohnen führte.

Neben dem Tetris-Spiel gab es am Dubai Frame Live-Musik und Auftritte geladener Gäste; zusätzlich kamen 4.000 weitere Drohnen in einer eigenständigen Drohnenshow zum Einsatz. Eindrücke vom Event wurden über den Tiktok-Kanal von Red Bull veröffentlicht.

Der Tetris-Pixelpitch Die 2.800 Tetris-Drohnen befanden sich gleichzeitig im Dubai Frame und hielten ihre Position, während das Spiel durch die gezielte Aktivierung einzelner Drohnen erzeugt wurde. So füllten sie die rund 13.000 Quadratmeter große, sonst leere Fläche mit Leben, was pi mal Daumen einem Pixelpitch von rund 2,15 Meter entsprach, und verwandelten sie in einen Screen, der nicht einmal in die ISE-Hallen passen würde.

