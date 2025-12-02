Relevant DS, ein US-Anbieter von Digital Signage-Software, expandiert durch eine neue Partnerschaft mit Screendollars in den Kinobereich. Die Zusammenarbeit bringt aktualisierte Lobby-Displays und programmatische Werbemöglichkeiten in Kinos in den gesamten USA.

Die Reichweite von Screendollars in der Branche mit mehr als 250.000 Filmfachleuten über Newsletter, soziale Kanäle und Online-Plattformen macht die Zusammenarbeit zu einer Chance für Kinobetreiber. Durch die Integration können Kinos das Screendollars Media-Network nutzen, um gezielte programmatische Anzeigen auf den Bildschirmen von Relevant DS in den Foyers zu schalten, wodurch traditionelle Plakatrahmen zu dynamischen Werbeflächen werden und potenzielle neue Einnahmequellen entstehen.

Die Plattform ist grundsätzlich für stark frequentierte Veranstaltungsorte ausgelegt und ermöglicht es Kino-Betreibern Menüs, Trailer, Werbeanzeigen und Echtzeitdaten zu aktualisieren. „Die Partnerschaft mit Screendollars bietet uns die perfekte Plattform, um in Kinos im ganzen Land zu expandieren“, kommentiert Relevant-DS-Gründerin Lisa Edwards.

Oft steht das Kino nicht auf der Liste spannender Digital Signage-Verticals, doch birgt es ein großes Potenzial. Für viele Kinobetreiber ist Digital Signage Business-Critical, und Spezialisten wie Cingerine bauen komplexe Workflows auf, um Trailer, Menus etc. zu optimieren.