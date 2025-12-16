Von Zartmann bis Kaulitz Hills: Spotify zeigte in Berlin die Wrapped Experience mit Installationen und Räumen zu Musik und Podcasts des Jahres.

In Berlin wird Spotify Wrapped zur Experience. Spotify Wrapped ist das jährlich veröffentlichte Format, in dem der Streamingdienst Hörgewohnheiten zu Musik und Podcasts auswertet.

Im Fokus standen thematische Installationen mit Bezug zu Songs, Alben und Podcasts. Zu sehen waren eine Eisskulptur zum Wrapped-Top-Song „Tau mich auf“ von Zartmann sowie eine Elefanten-Installation in Anlehnung an Nina Chubas Musikvideo „Wenn das Liebe ist“. Eine Trophy-Vitrine griff Jazeeks Album „Most Valuable Playa“ auf.

Mehrere Podcasts erhielten eigene Erlebnisräume. Eine Suite bezog sich auf das Format „5 schnelle Fragen“ aus dem Podcast „Gemischtes Hack“, eine weitere Installation griff das visuelle Erscheinungsbild von „Hobbylos“ auf. Für „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“ entstand eine Bar mit thematisch abgestimmten Drinks sowie ein Foto-Setup mit dem Podcast-Cover. Ergänzend präsentierte Spotify ausgewählte Video-Podcast-Folgen in einem Raum unter dem Titel „Pillow Talk“.

Audio und Live-Formate

Ein Lossless Spa mit Sound Bath ermöglichte Besuchern das Testen verlustfreier Audioqualität. Darüber hinaus zeigte Spotify ein Gemälde von ZAH1DE, das ihren Song „Mona Lisa Motion“ aufgriff, sowie die Wrapped Beauty Bar, in der Besucher farblich abgestimmte Zahnsteine zu ausgewählten Lieblingssongs des Jahres wählten.

Spotify setzt seit mehreren Jahren auf eine physische Umsetzung von Wrapped. Auch im Vorjahr begleiteten großflächige OoH- und DooH-Schaltungen sowie internationale Installationen den Jahresrückblick und stellten die Top-Artists des Jahres in den Fokus.

