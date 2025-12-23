Red Dot Digital Media, ein Digital Signage-Integrator aus Kalifornien, entwickelte ein interaktives System, das die Sprungkraft von Sportlern digital misst. Es wurde erstmals beim Southern California Cup Showcase eingesetzt, einem Volleyballturnier für Jungs der AIM Sports Group. Die Anwendung ist Teil der neuen Plattform Aim+, die mithilfe von AI Leistungsdaten und Spieleranalysen erstellt.

Das System ersetzt die bisher genutzten Vertec-Messstangen durch ein Touch-Display. Dieses erfasst den vertikalen Sprung und überträgt die geprüften Werte direkt in das persönliche Aim+-Profil des Athleten. Die Spieler konnten ihre Ergebnisse sofort sehen, sich mit Profis vergleichen und ihre Platzierung in einer Live-Rangliste verfolgen.

Red Dot entwickelte den Prototyp nach eigenen Angaben in weniger als einem Monat. Die Sprungstation bestand aus einem 55-Zoll-Touchscreen mit Brightsign-Mediaplayer. Betreuer gaben die Spieler vor jedem Sprung über ein iPad ein. Beim Antippen des Displays am höchsten Punkt berechnete das System die Sprunghöhe und zeigte das Ergebnis grafisch an. Zusätzlich wurden Vergleichshöhen wie Volleyballnetze oder Basketballkörbe eingeblendet.

Zwischen den Sprüngen zeigte das Display Sponsoreninhalte und Videos. Eine eigens gestaltete Traversenverkleidung sorgte für Branding und diente als feste Messreferenz. Alle Daten wurden in Aim+ gespeichert, sodass die Spieler dauerhaft Zugriff auf ihre Ergebnisse hatten.

Die Aktivierung stieß auf große Resonanz und übertraf das Anmeldungsziel von AIM um 184 Prozent. Laut der AIM Sports Group modernisierte das Projekt nicht nur die Messung, sondern steigerte auch das Engagement durch spielerische, digitale Elemente.

Da sowohl College- als auch Profisportarten stark in datengesteuerte Leistungstools und interaktive Fanzonen investieren, könnten Technologien wie diese leicht in große Arenen übertragen werden – und Sportlern Echtzeitdaten liefern und Fans eine praktische, wettbewerbsorientierte Attraktion bieten.

