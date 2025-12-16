Die Partnerschaft zwischen JC Decaux und dem U-Bahn-Netz im Großraum der finnischen Hauptstadt wird verlängert – um bis zu zehn Jahre.

JC Decaux hat eine langfristige Vertragsverlängerung mit den öffentlichen Eigentümern der Infrastruktur der U-Bahn in Helsinki und seiner Nachbarstadt Espoo verkündet: Die Verwaltung der Out-of-Home-Flächen in den beiden U-Bahn-Netzen ist um weitere bis zu zehn Jahre vertraglich festgeschrieben.

Der Vertrag gilt ab dem 1. Juli 2026 und hat eine Grundlaufzeit von acht Jahren – samt Option für eine weitere Verlängerung um zwei Jahre. Er sieht vor, dass JC Decaux die Bewirtschaftung der Werbeflächen in den 30 Stationen des gesamten U-Bahn-Netzes der Region verantwortet.

Zusammenarbeit seit 2009

Der Vertrag wurde zwischen dem französischem Out-of-Home-Unternehmen und den jeweiligen Eigentümern der U-Bahn-Infrastruktur, Länsimetro Oy und HKL, geschlossen. Die beiden öffentlichen Auftraggeber sind dabei Eigentümer und Verpächter ihrer Werbeflächen. Eine Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten gibt es schon seit 2009.

Mehr als eine Millionen Menschen pro Woche nutzen die U-Bahn in Finnlands Hauptstadt und seiner Nachbarstadt Espoo. Damit ist sie wesentlicher Bestandteil des ÖPNVs im Großraum Helsinki.

Die U-Bahn-Werbeflächen werden laut Jean-François Decaux, Vorstandsvorsitzender und Co-CEO von JC Decaux, mit den exklusiv betriebenen Stadtmöbel-Netzwerken in 59 Städten und Gemeinden in Finnland kombiniert. Dadurch will man ein einheitliches Werbeerlebnis schaffen.

