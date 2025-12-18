LG installiert VP-LED im Studiocube

Das Studiocube in Daejeon ist eine öffentliche Filmproduktionseinrichtung in Südkorea mit mehreren Virtual-Production-Flächen, darunter das Studio V.

Die Bühne nutzt eine J-förmige LED-Wand mit einer Höhe von bis zu acht Meter und einer Breite von bis zu 60 Meter, ergänzt durch eine höhenverstellbare Deckenfläche sowie mobile Seitenwände. Die einzelnen Segmente lassen sich unabhängig voneinander vertikal bewegen und neigen.

Zum Einsatz kommt die von LG entwickelte VP-LED-Lösung LBCJ026. Sie arbeitet mit einer Bildwiederholrate von 7.680 Hertz und einer 1/8-Scan-Struktur. LG gibt die Farbraumabdeckung mit 99,07 Prozent DCI-P3 an. Die Module wiegen 5,9 Kilogramm und erlauben eine gleichmäßige Bildschirmkrümmung zwischen minus 5 und plus 10 Grad.

Im VG Mediastudio in Laichingen wird ebenfalls das LED-Modul eingesetzt. Eine großformatige LED-Wall mit zusätzlichen Seitenflächen bildet das Setup, das für Virtual- und Mixed-Reality-Produktionen sowie als Showroom für LED-Installationen dient.

Virtual Production in unterschiedlichen Umgebungen

invidis hat Virtual Production mit LED-Wänden bereits in verschiedenen Zusammenhängen beleuchtet. Neben Studioinstallationen an Hochschulen und Kultureinrichtungen kommen entsprechende Systeme auch in kommerziellen Produktionsumgebungen und auf Branchenmessen zum Einsatz. LED-basierte Virtual Production wurde zudem bei Serienproduktionen wie The Mandalorian verwendet.

