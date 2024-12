Sony ist auf der ISE 2025, die vom 4. bis zum 7. Februar stattfindet, wieder präsent und will dort zeigen, wie es für Partner und Kunden vernetzte Erlebnisse schafft. Mit Lösungen für die Bereiche Einzelhandel, Unternehmen, Bildung, Content-Creation und virtuelle Produktion präsentiert Sony AV-Technologie und -Lösungen, die die Art und Weise der Zusammenarbeit verändern soll.

Displays mit Non-Glare-Beschichtung

Auf der Messe zu sehen sein werden unter anderem die Flaggschiff-Modelle der Bravia BZ40L- und BZ53L-Serien. Sie verfügen über eine Deep Black Non-Glare-Beschichtung, die auch bei starkem Umgebungslicht außergewöhnliche Kontraste und lebendige Farben liefern soll und damit Nachhaltigkeit und Performance gleichzeitig bietet.

Wie auf der ISE 2024 wird Sony eine Retail-Umgebung simulieren, um die Screens angemessen zu präsentieren.

Auch die neuen Bravia-Projektoren 8 und 9 von Sony sind erstmals auf der ISE vertreten, ebenso wie das Content Production-Segment, das seine Lösungen für Live-Produktion, Content-Erstellung und Software Development Kits für den Unternehmens- und Bildungsmarkt vorstellen wird.

CMS und LED

Sony betont immer wieder seine engen CMS-Partnerschaften; die Bravia-Displays lassen sich weltweit in sechzig CMS-Systeme integrieren, wie auf der ISE auch Fallstudien auf der CMS-Partner-Wand zeigen werden.

Als interaktive LED-Videowände sind Varianten der Crystal LED CH-Serie zu sehen, während ein Virtual-Production-Stand mit Crystal LED Verona-Displays aufgebaut wird.

Neu ist für 2025 ist ein spezieller Bereich für die Live-Produktion von Inhalten – darin zu sehen die PTZ-Kamera BRC-AM7, die 4K-Handheld-Kamera PXW-Z200, beide mit KI-basiertem Auto-Framing sowie der Live-Videomischer XVS-G1 und die Ci-Media-Cloud-Lösung für Content-Creatoren und Medienschaffende.

Green Signage im Blick

Der gesamte Sony-Stand stellt nach Aussage des Unternehmens Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt – zu erkennen am Motto „Making it, Moving it, Using it and Re-using it“. Bei den Bravia-Displays der BZ-L-Serie besipielsweise kommen recycelte Materialien zum Einsatz, darunter das von Sony entwickelte Material Sorplas. SoC-Architekturen, Eco-Dashboards und ein Umgebungslichtsensor reduzieren den gesamten Energieverbrauch der Displays.

Sony wird in Halle 3, Stand 3E300, in Barcelona ausstellen.