Im Dezember 2025 fand das erste Red Bull Tetris World Final in Dubai statt, das mit einer Live-Drohneninszenierung für Schlagzeilen sorgte.

Der Wettbewerb begann mit Qualifikationsrunden in 60 Ländern, bei denen Millionen Partien auf mobilen Endgeräten gespielt wurden. Danach wechselte das Turnier auf den PC, wo die nationalen Finals und das Weltfinale ausgetragen wurden.

Abweichend vom klassischen Tetris umfasste das Turnierformat kurze Spielrunden, Schwerkraftverschiebungen, Geschwindigkeitsschübe und Power-Ups, bevor die beiden besten Spieler im Endspiel aufeinandertrafen: Fehmi Atalar aus der Türkei und Leo Solórzano aus Peru.

Das Finale bestand aus zwei Teilen, beginnend mit einem dreiminütigen Vorfinale, das die Spielreihenfolge für das anschließende Endspiel festlegte. Fehmi Atalar gewann dieses Duell und entschied sich, im Finale als zweiter Spieler anzutreten, in dem beiden Finalisten jeweils exakt fünf Minuten Spielzeit im Einzelspielerformat zur Verfügung standen.

Während des Endspiels wurden die Spielzüge beider Spieler live visualisiert: Jede Eingabe am Controller ließ 1.400 Drohnen pro Spieler aufleuchten, die mit einer Aktualisierungsrate von bis zu 30 Mal pro Sekunde reagierten, wie man in diesem Video sehen kann:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Zum Einsatz kamen Drohnen mit RGB-LEDs, die bis zu 16 Millionen Farben darstellen konnten. Verteilt über die rund 13.000 Quadratmeter große Struktur des Dubai Frame und den umgebenden Luftraum, waren sie aus mehreren Kilometern sichtbar.

Turnierhintergrund

Das Endspiel beendete einen Turniertag mit K.-o.-Runden, der am Vortag im Wüstenareal Terra Solis begonnen hatte, wo Setzrunden und die Halbfinals ausgetragen wurden. Leo Solórzano erreichte im Finale 57.164 Punkte, während Fehmi Atalar mit 168.566 Punkten das Match für sich entschied.

Das Weltfinale wurde von einem Rahmenprogramm begleitet, das zur Eröffnung BASE-Jumps vom Dubai Frame sowie Live-Musik und Auftritte geladener Gäste umfasste. Das Event fand in Anwesenheit des Tetris-Erfinders Alexey Pajitnov statt; die Visualisierung lief vollständig live und ließ keinen alternativen Ablauf zu.

Anzeige