2026 wird für viele Branchen ein herausforderndes Jahr – doch Digital Signage profitiert von Retail Media, DooH-Boom und AI‑Innovation. Warum große Anbieter wachsen und der Markt vor einem tiefgreifenden Wandel steht, zeigt unser Jahresausblick.

Das Jahr 2026 startet unter schwierigen Rahmenbedingungen. Weltweit drücken Zölle, geopolitische Spannungen und eine anhaltende Konsumzurückhaltung auf die Stimmung – besonders Einzelhandel und Automotive spüren die Zurückhaltung der Verbraucher in Europa und Nordamerika deutlich. Doch ausgerechnet in diesem Umfeld zeigt sich: Digital Signage bleibt ein Wachstumstreiber – und für viele Anbieter sogar ein Profiteur der aktuellen Sonderkonjunkturen.

Während klassische Handelssegmente stagnieren, sorgen mehrere Trends für positive Impulse:

Retail Media entwickelt sich vom Nebenschauplatz zum strategischen Asset des Handels.

DooH erlebt global einen Boom – angetrieben durch höhere Reichweiten, bessere Messbarkeit und datengetriebene Kampagnen.

Managed Services sichern wiederkehrende Umsätze und entkoppeln Wachstum von Hardwarezyklen.

Und: AI hält mit voller Wucht Einzug in Unternehmensprozesse, von Content-Automation bis Predictive Maintenance.

Unter diesen Bedingungen erscheint ein mittleres einstelliges Wachstum für die Digital Signage-Branche realistisch – regional unterschiedlich ausgeprägt, aber weltweit positiv.

Marktverschiebung: Große gewinnen, Kleine geraten unter Druck

Die Marktmechaniken verändern sich rasant. Große internationale Integratoren und Softwareanbieter sind klar im Vorteil:

Sie können AI schneller integrieren, verfügen über globale Skalierbarkeit und profitieren überproportional von Retail Media und Managed Services. Viele dieser Player werden 2026 zweistellig wachsen.

Dem gegenüber stehen kleinere Integratoren und klassische ProAV-Medientechnikanbieter. Sie kämpfen zunehmend mit:

höheren Investitionsanforderungen,

steigenden Software- und Serviceanforderungen

und einem technologischen Wandel, der immer mehr AI-Kompetenz voraussetzt.

Die Richtung ist eindeutig: Wer 2026 AI nicht intelligent und tief integriert einsetzt, verliert unweigerlich an Wettbewerbsfähigkeit.

Der Jahresstart zeigt den Weg: CES, NRF und ISE

Bereits in den kommenden Wochen wird sichtbar, wie stark die Branche auf die neuen Herausforderungen reagiert hat. Die Leitmessen CES (Las Vegas), NRF (New York City) und ISE (Barcelona) werden die Trends und Innovationen setzen, die 2026 prägen:

AI-first Digital Signage-Lösungen

neue DooH-Messstandards

automatisierte CMS-Prozesse

Retail Media-Ökosysteme, die über Hardware hinausgehen

Es wird ein spannendes, innovationsgetriebenes Jahr – und eines, das den Markt weiter neu sortieren wird.

Im 20. Jahr von invidis begleiten wir die Branche weiterhin kritisch, analytisch und global vernetzt. Die Entwicklungen 2026 versprechen erneut spannende Einblicke in eine der dynamischsten Digitalindustrien der Welt.