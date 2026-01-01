Das Jahr 2026 startet unter schwierigen Rahmenbedingungen. Weltweit drücken Zölle, geopolitische Spannungen und eine anhaltende Konsumzurückhaltung auf die Stimmung – besonders Einzelhandel und Automotive spüren die Zurückhaltung der Verbraucher in Europa und Nordamerika deutlich. Doch ausgerechnet in diesem Umfeld zeigt sich: Digital Signage bleibt ein Wachstumstreiber – und für viele Anbieter sogar ein Profiteur der aktuellen Sonderkonjunkturen.
Während klassische Handelssegmente stagnieren, sorgen mehrere Trends für positive Impulse:
- Retail Media entwickelt sich vom Nebenschauplatz zum strategischen Asset des Handels.
- DooH erlebt global einen Boom – angetrieben durch höhere Reichweiten, bessere Messbarkeit und datengetriebene Kampagnen.
- Managed Services sichern wiederkehrende Umsätze und entkoppeln Wachstum von Hardwarezyklen.
- Und: AI hält mit voller Wucht Einzug in Unternehmensprozesse, von Content-Automation bis Predictive Maintenance.
Unter diesen Bedingungen erscheint ein mittleres einstelliges Wachstum für die Digital Signage-Branche realistisch – regional unterschiedlich ausgeprägt, aber weltweit positiv.
Marktverschiebung: Große gewinnen, Kleine geraten unter Druck
Die Marktmechaniken verändern sich rasant. Große internationale Integratoren und Softwareanbieter sind klar im Vorteil:
Sie können AI schneller integrieren, verfügen über globale Skalierbarkeit und profitieren überproportional von Retail Media und Managed Services. Viele dieser Player werden 2026 zweistellig wachsen.
Dem gegenüber stehen kleinere Integratoren und klassische ProAV-Medientechnikanbieter. Sie kämpfen zunehmend mit:
- höheren Investitionsanforderungen,
- steigenden Software- und Serviceanforderungen
- und einem technologischen Wandel, der immer mehr AI-Kompetenz voraussetzt.
Die Richtung ist eindeutig: Wer 2026 AI nicht intelligent und tief integriert einsetzt, verliert unweigerlich an Wettbewerbsfähigkeit.
Der Jahresstart zeigt den Weg: CES, NRF und ISE
Bereits in den kommenden Wochen wird sichtbar, wie stark die Branche auf die neuen Herausforderungen reagiert hat. Die Leitmessen CES (Las Vegas), NRF (New York City) und ISE (Barcelona) werden die Trends und Innovationen setzen, die 2026 prägen:
- AI-first Digital Signage-Lösungen
- neue DooH-Messstandards
- automatisierte CMS-Prozesse
- Retail Media-Ökosysteme, die über Hardware hinausgehen
Es wird ein spannendes, innovationsgetriebenes Jahr – und eines, das den Markt weiter neu sortieren wird.
Im 20. Jahr von invidis begleiten wir die Branche weiterhin kritisch, analytisch und global vernetzt. Die Entwicklungen 2026 versprechen erneut spannende Einblicke in eine der dynamischsten Digitalindustrien der Welt.
Rückblick 2025: Ein intensives Jahr für invidis
Das vergangene Jahr war erneut ein Rekordjahr für die invidis Redaktion:
- über 3.100 Artikel auf allen drei invidis Plattformen
- fünf Millionen Branchenleser, die fast 10 Millionen Seitenaufrufe generierten
- rund vier Millionen Newsletter versendet
- zusätzlich sechsstellige Reichweiten über Jahrbücher
- sowie Millionenkontakte über Social Media, YouTube und Podcasts
Die globale Digital Signage- und DooH-Community schätzt unsere unabhängige, tägliche Berichterstattung – ermöglicht durch den Newsroom in München und Korrespondenten in Nordamerika und Asien. Zudem sind wir bei nahezu allen großen Branchenevents weltweit vor Ort, um Trends, Installationen und Strategien direkt aus erster Hand einzuschätzen.
2026 verspricht nicht weniger spannend zu werden – technologisch, wirtschaftlich und inhaltlich.