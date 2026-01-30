Die Dgtgroup übernimmt den Digital-Experience-Spezialisten Ocular. Der Schritt erfolgt ein Jahr, nachdem der Investor Smile Invest Anfang 2025 bei Dgtgroup eingestiegen ist (invidis berichtete). Seitdem hat CEO Jan Bussels systematisch einen regionalen Marktführer rund um die hauseigene CMS-Plattform Centoview aufgebaut. Im Juli 2025 folgte der Markteintritt in die Niederlande durch die Übernahmen von TSS und NFGD, womit sowohl die Marktpräsenz als auch die technische Kompetenz deutlich erweitert wurden. Mit der Akquisition von Ocular ergänzt Dgtgroup sein Portfolio nun um immersive Erlebnisgestaltung und die interaktive CMS-Plattform Xperify.

Ocular verfügt über langjährige Expertise in der Konzeption, dem technischen Design und der Umsetzung immersiver Umgebungen – von interaktiven Experience Centern bis hin zu musealen Installationen. Herzstück dieser Projekte ist Xperify, die hauseigene Plattform des Unternehmens, die interaktive und multisensorische Markenerlebnisse ermöglicht.

Durch die Integration von Ocular entsteht eine Unternehmensgruppe mit rund 140 Mitarbeitenden, die mehr als 50.000 Displays betreut. Dgtgroup ist damit auf Kurs, im Jahr 2026 einen Umsatz von rund 50 Millionen Euro zu erzielen. Die Gruppe, bestehend aus inzwischen sieben Unternehmen, umfasst eigene Software, AV-Integrationskompetenz und kreative Expertise – und positioniert sich damit nicht nur im Bereich Digital Signage, sondern auch in den Segmenten Smart Office und Immersive Experiences.

Für CEO Jan Bussels ist die Richtung klar: Die Benelux-Region bildet das stabile Fundament für eine breitere europäische Expansion. Das nun kombinierte Portfolio umfasst CMS-Technologie, Workplace-Lösungen, audiovisuelle Integration und Experience Design – alles aus einer Hand. Der Anspruch wird mit einem neuen Leitsatz auf den Punkt gebracht: „Entwickelt in den Benelux-Ländern. Bereit für Europa.“

Mit Ocular an Bord entwickelt sich die Dgtgroup vom reinen Digital Signage-Integrator zu einem Anbieter vollintegrierter Lösungen, die Unternehmenskommunikation, Markenstorytelling und Raumgestaltung nahtlos miteinander verbinden.

