Sony ist eine der bekanntesten und vertrauenswürdigsten Marken in der ProAV-Industrie. Im Bereich Digital Signage ist es dem japanischen Hersteller jedoch nicht immer gelungen, mit dem sich schnell entwickelnden Markt Schritt zu halten. Jahrelang fehlten im B2B-Portfolio von Sony bestimmte Funktionen, die im Bereich Signage mittlerweile zum Standard geworden sind: flache Bezels und ein SoC-Betriebssystem, das im gesamten DS-Ökosystem weit verbreitet ist.

Infolgedessen blieben viele der eigentlichen Stärken von Sony – vom nachhaltigen Design bis zur langfristigen Zuverlässigkeit – unbemerkt.

Auf der ISE 2026 präsentiert Sony seine neueste Generation von Digital Signage-Lösungen, die die bisherigen Mängel beheben. Um zu verstehen, wie Sony sich neu positionieren will, sprach invidis mit Bradley Hanrahan, Head of Global Alliances bei Sony. Von seinem Standort in Neuseeland aus hat er mehr als sieben Jahre lang die globale Allianzstrategie von Sony mitgestaltet.

Anmerkung Das Interview wurde unmittelbar vor der Ankündigung der Ausgliederung des Display-Geschäfts von Sony in ein Joint Venture mit TCL geführt – das allerdings erst nächstes Jahr in Kraft tritt. Wir von invidis sind überzeugt, dass das technische Know-how von Sony auch im Joint Venture eine wichtige Rolle spielen wird.

Es gibt ein Thema, das Bradley Hanrahan besonders am Herzen liegt: Zuverlässigkeit. „Die wahre Qualität eines Digital Signage-Displays lässt sich nicht am ersten Tag beurteilen“, sagt er. „Jeder Screen sieht direkt nach dem Auspacken großartig aus. Aber nach Jahren des Betriebs trennt sich die Spreu vom Weizen. Nach fünf Jahren sollte das Bild noch genauso gut aussehen wie am ersten Tag. Sony-Displays bieten die beste Zuverlässigkeit in der Branche. Das hat sich seit Jahrzehnten bewährt.“

Für Digital Signage-Betreiber, die mit steigenden Energiekosten und strengeren Nachhaltigkeitsanforderungen konfrontiert sind, ist langfristige Stabilität mehr als nur ein nettes Extra – sie ist ein entscheidender Faktor für die Gesamtbetriebskosten . „Kunden erwarten eine Lebensdauer von mindestens sieben Jahren und einen geringen Stromverbrauch“, erklärt Bradley Hanrahan.

Sensoren sind Standard

Sony stattet alle professionellen Displays mit integrierten Sensoren aus, die die Helligkeit automatisch an die Umgebungslichtverhältnisse anpassen. Während der Einrichtung werden Integratoren aktiv angeleitet, alle umweltfreundlichen Signage-Funktionen zu aktivieren, um sicherzustellen, dass die Nachhaltigkeitsvorteile bei der Konfiguration nicht verloren gehen. Eine besondere Funktion ist das Dynamic Power Management, das den Stromverbrauch und die Betriebsparameter auf der Grundlage externer Faktoren anpasst.

Für Sony ist Nachhaltigkeit kein Marketingversprechen, sondern ein technisches Prinzip. Das Unternehmen legt seit langem Wert auf erneuerbare Materialien, betriebliche Effizienz und Langlebigkeit der Hardware, auch wenn diese Eigenschaften in Spezifikationsvergleichen nicht immer sichtbar waren.

Offene Ökosysteme statt geschlossener Welten

Sony möchte sich auch durch die Offenheit seines Ökosystems von anderen Anbietern abheben. Herkömmliche ProAV-Lösungen basieren oft auf proprietären Steuerungs- und Integrationsframeworks, aber der Markt hat sich verändert: Unternehmenskunden erwarten zunehmend offene, IT-freundliche Plattformen.

„Sony steht für Offenheit. Mit OpenAPI laden wir Partnerlösungen und Tools von Drittanbietern ein“, sagt Bradley Hanrahan. „Geschlossene Systeme schränken langfristig die Innovation ein. Die Zukunft ist offen.“

Für globale Kunden, die komplexe Digital Signage-Netzwerke betreiben, vereinfacht eine offene Architektur die Integration, ermöglicht eine flexible Softwareauswahl und reduziert die Bindung an einen bestimmten Anbieter.

Eine globale Strategie für globale Partner

Digital Signage ist von Natur aus global – große Unternehmen erwarten konsistenten Support, identische Preismodelle und standardisierte Management-Tools in allen Regionen. Die Antwort von Sony ist ein modulares globales Partnerprogramm. „Wir harmonisieren weltweit die Preisgestaltung, den technischen Support und die lokalen Beziehungen und bieten eine einzige globale Garantie“, erklärt der Head of Global Alliances.

Für ihn sind enge Partnerschaften mit CMS- und Gerätemanagement-Anbietern von zentraler Bedeutung für die Strategie. „Wir sind weltweit vertrauenswürdige Partner, die Beziehungen aktiv pflegen. Das ist nicht einfach, aber durch offene Kommunikation und strenge interne SLAs stellen wir sicher, dass wir immer der zuverlässigste Partner sind.“

Sony ist mit einer klaren Botschaft ins Jahr 2026 gestartet: Zuverlässigkeit, Nachhaltigkeit, Offenheit und globaler Support sind keine Extras, sondern strategische Säulen für die nächste Wachstumswelle im Bereich Digital Signage. Auch wenn das Unternehmen in den vergangenen Jahren bei einigen marktorientierten Funktionen ins Hintertreffen geraten ist, bleiben seine technische DNA und sein globales Partner-Ökosystem nach wie vor beeindruckende Stärken.

