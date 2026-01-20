In einem Schritt, der den Markt für Digital Signage-Displays neu gestalten könnte, planen Sony und der chinesische Elektronikriese TCL Electronics die Zusammenlegung ihrer Geschäftsbereiche Fernsehen und Home Entertainment in einem neuen Joint Venture. Nach der vorgeschlagenen Struktur wird TCL eine Mehrheitsbeteiligung von 51 Prozent halten, während Sony 49 Prozent behält. Das neue Unternehmen soll im April 2027 den Betrieb aufnehmen.

Die Professional-Lösungen von Sony sind in der Home-Entertainment-Sparte organisiert. Das neue Joint Venture wird die Markennamen Sony und Bravia verwenden.

Für TCL – bereits der zweitgrößte TV-Hersteller der Welt – eröffnet die Partnerschaft den Zugang zu den umfangreichen Unterhaltungs- und Verarbeitungstechnologien von Sony, einschließlich seines Premium-Portfolios an professionellen und Consumer-Displays. Das Joint Venture wird die gesamte Wertschöpfungskette verwalten: Produktentwicklung, Industriedesign, Fertigung, weltweiter Vertrieb, Logistik und Kundendienst für Fernseher, Home-Entertainment-Systeme und Heim-Audio-Produkte.

Kommentar von invidis Sony zieht sich angesichts des harten Wettbewerbs und sinkender Margen auf dem globalen TV-Markt immer mehr aus dem direkten Hardware-Geschäft zurück. Durch die Kombination der Markenstärke, der Bild- und Tonverarbeitung von Sony mit der vertikal integrierten Display-Fertigung und der Kosteneffizienz von TCL wollen die Unternehmen einen stärkeren, skalierbareren globalen Wettbewerber aufbauen. Das neue Joint Venture wird für zukünftige Produkte die weltweit anerkannten Markennamen Sony und Bravia verwenden. Die Partnerschaft spiegelt auch breitere Branchenveränderungen wider, da sich japanische Hersteller zunehmend aus dem Bereich der Verbraucher-TV-Hardware zurückziehen und stattdessen verstärkt auf Inhalte, Gaming und IP-getriebenes Wachstum setzen.

