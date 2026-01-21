Der Partner für das neue Sony-Joint-Venture ist keine Überraschung: TCL, der weltweit zweitgrößte TV-Hersteller, wird eine Mehrheitsbeteiligung übernehmen und sein Display-Geschäft mit den Markenrechten von Sony und Bravia zusammenlegen.

Für Sony ist dieser Schritt die logische Konsequenz eines lang anhaltenden Niedergangs. Als der weltweite Markt für Consumer-TVs nach dem Pandemie-Boom stark schrumpfte, geriet Sonys TV- und Unterhaltungssparte – zu der auch das professionelle Display-Geschäft gehört – zunehmend unter Druck. Das Unternehmen wurde einfach zu klein für einen Markt, der vor allem Größe belohnt.

Ein bekanntes Muster in der Displaybranche

Sony ist nicht das einzige Unternehmen, das sich aus dem Displaygeschäft zurückzieht. Philips ebnete vor mehr als einem Jahrzehnt den Weg, als es seinen TV- und Displaybereich an TPV, den taiwanesisch-chinesischen Hersteller, übertrug. Vor fünf Jahren begann auch NEC mit der Veräußerung seines Geschäftsbereichs für professionelle Displays – heute vollständig in Sharp integriert, das wiederum zu Foxconn gehört, dem weltweit größten Auftragsfertiger.

In der gesamten Branche wiederholt sich das gleiche Muster: Renommierte globale Marken steigen aus dem Displaygeschäft aus, während Fabrikbetreiber in China traditionsreiche Namen erwerben, um sich von einer Flut anonymer OEM-Marken abzuheben. Der türkische Hersteller Vestel, der versuchte, mit chinesischen Anbietern zu konkurrieren, zog sich Ende 2025 schließlich aus dem ProAV-Markengeschäft zurück.

Ein Markt, der seine traditionellen Marken überholt hat

Die Herstellung von LCD-Panels ist nach wie vor eines der kapitalintensivsten Segmente der Elektronikindustrie und erfordert Investitionen von mehr als fünf Milliarden US-Dollar pro Produktionsstätte. Nur eine Handvoll Akteure können sich diese Größenordnung leisten – und fast alle haben ihren Hauptsitz in China.

Das Display-Geschäft hat sich auch im Bereich Software und Plattform-Ökosysteme konsolidiert. Samsung und LG geben mit ihren eigenen SoC-basierten Plattformen den Ton an und definieren die Erwartungen an Digital Signage neu. Unterdessen hat sich das LCD-Zellen-Geschäft – die Kerntechnologie hinter den meisten Displays – in den Händen weniger Anbieter konzentriert.

Selbst die koreanischen Giganten Samsung und LG, die einst die LCD-Technologie dominierten, konnten dem Preis- und Skalendruck der staatlich unterstützten chinesischen Panelhersteller nicht mehr standhalten. Sie verkauften Fabriken und Patente, unter anderem an TCL – Sonys neuen Partner im Joint Venture.

Heute produzieren chinesische Hersteller mit staatlicher Beteiligung, insbesondere BOE und TCL, mehr als zwei Drittel der weltweiten LCD-Panels. Der verbleibende Anteil verteilt sich auf taiwanesische Anbieter wie AUO und Innolux.

Warum die Veräußerung von Sony sinnvoll ist

Vor diesem Hintergrund ist der Rückzug von Sony weniger eine Überraschung als vielmehr eine unvermeidliche Konsequenz. Das Display-Geschäft lebt von massiven Produktionsmengen, geringen Margen und Skaleneffekten – und Sony fehlte einfach der Marktanteil, um an der Spitze mithalten zu können.

Für TCL könnte der Zeitpunkt nicht besser sein. Die neueste Generation der Sony Bravia-Displays, die in wenigen Tagen auf der ISE vorgestellt werden soll, stellt einen bedeutenden Fortschritt dar. Der Zugang zur Markenstärke und Bildverarbeitungskompetenz von Sony wird die Produktionskapazitäten von TCL ergänzen und eine Allianz schaffen, die die Landschaft sowohl der Verbraucher- als auch der professionellen Displays neu gestalten könnte.

Sony, einst ein Eckpfeiler des globalen Display-Marktes, wird schließlich den Staffelstab an eine neue Generation von Akteuren weitergeben. In der heutigen Display-Branche gewinnt Größe – und Sony hatte nicht mehr genug davon.

