Auf der CES 2026 zeigte LG den OLED Evo W6. Das Modell führt das erstmals 2017 eingeführte Wallpaper-Design fort und kombiniert eine geringe Bautiefe mit dem bekannten Designkonzept. Das Modell ist für eine vollflächige, wandbündige Montage ausgelegt.

Das Display ist 9 Millimeter tief und wird mithilfe einer speziell entwickelten Wandhalterung direkt an der Wand montiert. Sämtliche Anschlüsse sind in einer externen Zero Connect Box untergebracht, die bis zu 10 Meter vom Display entfernt positioniert werden kann. Video- und Audiosignale werden kabellos übertragen.

Für die Bilddarstellung nutzt LG die Hyper Radiant Color Technology in Verbindung mit dem Brightness Booster Ultra. Laut Hersteller erreicht das Display eine bis zu 3,9-fach höhere Leuchtdichte im Vergleich zu herkömmlichen OLED-Displays. Eine entspiegelte Oberfläche reduziert Reflexionen. Dafür erhielt das Modell die Intertek-Zertifizierung Reflection Free Premium.

Die Bildverarbeitung übernimmt der Alpha 11 AI Processor Gen3 mit integrierter Neural Processing Unit und Dual AI Engine. Diese verarbeitet Rauschreduktion und Detaildarstellung parallel. LG gibt für die Neural Processing Unit eine 5,6-fach höhere Rechenleistung gegenüber dem Vorgängermodell an.

Softwarefunktionen

Auf Softwareseite nutzt der OLED Evo W6 die WebOS-Plattform. Über die Funktion Voice ID erkennt das System unterschiedliche Nutzerprofile per Spracheingabe und passt die Startoberfläche entsprechend an.

Weitere AI-Funktionen integrieren externe Dienste wie Google Gemini und Microsoft Copilot zur Verarbeitung von Sprachanfragen. Ergänzend nennt LG Funktionen wie AI Concierge sowie In This Scene, die kontextbezogene Informationen zum dargestellten Inhalt ausgeben.

Für Gaming-Anwendungen unterstützt der OLED Evo W6 eine 4K-Auflösung bei bis zu 165 Hertz. Zudem nennt LG Unterstützung für Nvidia G-Sync, AMD FreeSync Premium, Auto Low Latency Mode sowie eine Pixel-Reaktionszeit von 0,1 Millisekunden.