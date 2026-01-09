AI hat sich von analytischer AI über generative hin zu agentischer AI weiterentwickelt und steht nun vor dem Schritt zur Physical AI. Auf der CES präsentieren führende südkoreanische Industriekonzerne ihre neuesten Entwicklungen.

Hyundai Motor zeigt den Übergang zu Physical AI mit dem öffentlichen Live-Debüt des humanoiden Roboters Atlas der nächsten Generation aus der Tochtergesellschaft Boston Dynamics. Der vollständig elektrisch betriebene Roboter arbeitet mit lernbasierter Steuerung und ersetzt vorprogrammierte Bewegungsabläufe durch Reinforcement Learning, wodurch Atlas seine Aktionen anhand von Erfahrungen weiterentwickeln kann.

LG Electronics setzt Physical AI im Alltag ein. Mit dem humanoiden Heimroboter Cloid verfolgt LG die Vision eines „Zero-Labor Home“, in dem AI nicht nur Haushaltsgeräte vernetzt, sondern auch physische Aufgaben im Haushalt übernimmt.

Parallel dazu demonstriert Doosan Robotics die industrielle Relevanz von Physical AI mit dem System Scan & Go. Die Lösung kombiniert Robotik, autonome Mobilität und 3D-Vision für Inspektions- und Oberflächenbearbeitung großer Strukturen.

Samsung ergänzt das Bild mit einem ökosystemgetriebenen AI-Ansatz für Consumer- und Haushaltsgeräte. Unter dem Leitmotiv „Your AI Companion for Everyday Life“ wird Künstliche Intelligenz zum praktischen Enabler physischer Funktionen, etwa durch automatisiertes Lebensmittelmanagement im neuen Bespoke AI Refrigerator.