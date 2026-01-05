Samsung Electronics präsentiert auf der CES 2026, die am 6. Januar in Las Vegas startet, das erste 130-Zoll-Display mit Micro-RGB-Technologie. Das Modell mit der Bezeichnung R95H greift das sogenannte „Timeless Frame“-Design auf, das Samsung 2013 einführte und für großformatige Displays weiterentwickelte.

Das Display nutzt die neue Micro-RGB-Panelstruktur und arbeitet mit der Micro RGB AI Engine Pro. Ergänzt mit den Software-Features Micro RGB Color Booster Pro und Micro RGB HDR Pro soll das Panel 100 Prozent des BT.2020-Farbraums abdecken.

Samsung stattete das Modell zusätzlich mit HDR10+ Advanced1 und Eclipsa Audio aus und integrierte die Audioausgabe in den Rahmen des Displays. Die Glare-Free-Technologie soll außerdem Reflexionen auf der Displayoberfläche verringern.

Integrierter AI-Assistent

Samsung setzt die Micro RGB AI Engine Pro als zentrale Recheneinheit ein. Diese passt Kontrast und Farbdarstellung an – für erweiterte Funktionen ist ein Vision AI Companion an Bord. Unterstützt werden AI-Funktionen wie Conversational Search, Live Translate, Generative Wallpaper, Microsoft Copilot und Perplexity.

Sowohl Samsung als auch LG kündigten für die CES 2026 bereits neue TV-Modelle mit RGB-LED-basierter Lichtsteuerung an. Die Technologie ist eine weiterentwickelte Version von Mini-LED-TVs, jedoch mit besserer Farbgenauigkeit.